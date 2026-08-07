Vecinos de Ka’atygue arreglan por cuenta propia camino de 32 kilómetros y reclaman apoyo del MOPC

Un poblador que solicitó mantener en reserva su identidad señaló que un grupo de vecinos lleva adelante el arreglo del camino utilizando únicamente herramientas manuales. Para ello, acarrean por sus propios medios las piedras ubicadas a un costado de la ruta y, en muchos casos, deben recorrer grandes distancias para conseguir el material con el que rellenan los enormes pozos. Explicó que, con cada lluvia, estos se llenan de agua y se convierten en una peligrosa trampa para quienes transitan por la zona.

Cansados de esperar respuestas

El poblador manifestó que la iniciativa surgió luego de que los vecinos se cansaran de gestionar sin éxito una solución ante la Municipalidad local, el Gobierno Departamental y el Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones (MOPC). Indicó que la situación genera mayor preocupación debido al pronóstico de intensas precipitaciones asociadas al fenómeno climático El Niño.

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Asimismo, lamentó que no cuenten con una máquina vial para compactar las piedras colocadas sobre el camino. Afirmó que los trabajos representan apenas una medida paliativa frente al grave problema de aislamiento que afecta a la comunidad desde hace décadas por la falta de acciones del Gobierno Nacional.

Aislamiento afecta servicios esenciales

Los lugareños recordaron que esta problemática se repite desde hace muchos años. Explicaron que, durante los días de lluvia, el deterioro del camino les impide acceder a servicios de salud y provoca que los proveedores de mercaderías suspendan el ingreso a la comunidad durante varios días, ocasionando el desabastecimiento de despensas.

Agregaron que los docentes tampoco pueden llegar a la institución educativa local y que, cuando las tormentas provocan cortes de energía eléctrica, los pobladores permanecen varios días sin el servicio porque la Administración Nacional de Electricidad (ANDE) no logra acceder al lugar.

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El 15 de junio pasado el mal estado de los caminos dificultó un operativo de la Policía Nacional durante la búsqueda de reos fugados en Misiones. En esa ocasión, una patrullera quedó empantanada y tuvo que ser auxiliada por un vecino con una retroexcavadora.

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