Escasez de maquinarias y presupuesto dificultan tareas para enfrentar El Niño en Santa Rosa

Ante la llegada del fenómeno meteorológico “El Niño” y el pronóstico de intensas precipitaciones, la Municipalidad de Santa Rosa puso en marcha un plan de contingencia preventivo para reducir el impacto. Sin embargo, autoridades locales advirtieron que la falta de recursos económicos y de maquinarias dificultan la ejecución de los trabajos en todo el distrito.

El concejal municipal Daniel Colman (PLRA) explicó que las tareas preventivas se concentran en el drenaje y la limpieza de cauces hidráulicos en las diferentes compañías de Santa Rosa. No obstante, señaló que la burocracia administrativa, la escasez de presupuesto y la limitada disponibilidad de equipos impiden cubrir de manera eficiente las 22 compañías, con el objetivo de evitar el colapso del sistema pluvial y minimizar los efectos de las tormentas.

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Las labores incluyen la descolmatación de canales, el mantenimiento de cunetas, la sustitución de tubos dañados y la instalación de nuevas líneas de drenaje. Pese a la reciente declaración de emergencia distrital preventiva aprobada por la Junta Municipal para agilizar la respuesta institucional, las autoridades sostienen que la falta de recursos financieros para la adquisición de insumos y la contratación de maquinarias continúa siendo el principal obstáculo.

“Buscamos prevenir los impactos que generan las grandes lluvias. Cuando el sistema de drenaje está colmatado o trancado, no permite que el agua se desplace rápido. El problema mayor siempre es darle una salida fluida al agua, porque si se estanca, destruye todo a su paso”, expresó Colman en conversación con ABC Color.

Burocracia y escasa capacidad operativa

La Junta Municipal realizó una sesión de debate con el propósito de dotar al intendente de herramientas legales y administrativas que permitan agilizar la compra de tuberías necesarias para los trabajos preventivos.

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Sin embargo, los procedimientos burocráticos e institucionales ralentizan las respuestas, situación que se suma al actual contexto de interinato en la Intendencia, previo a las próximas elecciones municipales.

Colman indicó además que el municipio dispone de un solo equipo vial para atender las necesidades de las 22 compañías del distrito, cada una con características geográficas y problemáticas diferentes.

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Solicitan apoyo de la Gobernación y el MOPC

Ante las limitaciones operativas, desde la concejalía solicitaron el respaldo de instituciones nacionales y departamentales para fortalecer las tareas preventivas antes de la llegada de las lluvias más intensas.

Si bien reconocieron que la Secretaría de Emergencia Nacional (SEN) suele brindar asistencia tras la ocurrencia de los desastres, consideran fundamental una intervención anticipada del Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones (MOPC) y de la Gobernación mediante el envío de maquinaria pesada.

“Con un solo equipo nos resulta muy difícil dar abasto a las 22 compañías. Necesitamos el apoyo directo del MOPC y la Gobernación con su flota vial. De lo contrario, una vez que lleguen las grandes lluvias, poco o nada se podrá hacer y corremos el riesgo de que varias comunidades queden aisladas”, concluyó el edil.