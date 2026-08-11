Recluso intenta escapar de la Penitenciaría de Pedro Juan Caballero y cae de un techo

El Ministerio de Justicia (MJ) informó que un recluso de la Penitenciaría Regional de Pedro Juan Caballero intentó fugarse esta madrugada, aproximadamente a las 05:10.

El subjefe de la Comisaría 3ra. de Pedro Juan Caballero, subcomisario Jorge Insfrán, informó que fue identificado como Hugo Alejandro Galeano (48), quien está recluido por hurto agravado.

Según el reporte del penal, el recluso logró salir de su pabellón a través del techo y recorrió aproximadamente 20 metros sobre el Pabellón Milagro, donde fue descubierto por un agente penitenciario.

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Disparo intimidatorio frustró la fuga

El agente de seguridad efectuó un disparo intimidatorio y logró frustrar la fuga del recluso.

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Tras ser descubierto, el hombre intentó descender del techo, resbaló y cayó de una altura aproximada de siete metros, lo que le produjo lesiones en la zona de la cabeza.

De manera inmediata, según el informe del MJ, fue auxiliado y trasladado hasta el área de Sanidad del penal, donde fue asistido por el personal de turno.

Trasladado al Hospital Regional de Pedro Juan Caballero

Ante la necesidad de atención médica especializada, se dispuso su traslado inmediato al Hospital Regional de Pedro Juan Caballero.

El comisario añadió que el hombre sufrió, además, aparente fractura en el brazo lado izquierdo, conforme a la condición en que llegó al centro asistencial.

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Hasta el momento, no se informó sobre su estado de salud a través del Hospital Regional ni tampoco del Ministerio de Justicia.

El Ministerio de Justicia informó que se activaron los procedimientos de seguridad correspondientes y se dispuso el seguimiento de la situación.