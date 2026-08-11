Video: Senad destruye campamento y plantación de marihuana en Bella Vista Norte

Este martes, agentes de la Senad destruyeron unas plantaciones de marihuana y también un campamento en la zona de Alpasa, Bella Vista Norte, departamento de Amambay.

Al respecto detallan que los trabajos de geolocalización de centros de producción de marihuana continúan permitiendo “identificar e inhabilitar estructuras” que buscan ser reactivadas de manera permanente por organizaciones criminales.

Como parte de una serie de operativos, hoy la cartera antidrogas culminó una jornada operativa con la destrucción de cinco hectáreas de cultivos de marihuana.

Lo destrozado equivaldría a unas 15 toneladas de la droga y otro punto que reitera la secretaría es que la zona presentaba como “evidencias” una tala de árboles para la instalación de los cultivos.

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Impacto en la naturaleza

Esa tala de árboles, conforme resalta la Senad, refleja “el impacto que genera esta actividad ilícita tanto en el entorno natural como en las áreas destinadas a la producción y procesamiento de drogas”.

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Por otra parte, las incursiones estuvieron acompañadas por el fiscal Celso Morales en seguimiento de varias actividades investigativas desarrolladas en la mencionada localidad.

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