Infructuosos allanamientos en Tavaí en busca de escolta que mató a sicario y llevó su arma

Los tres allanamientos fueron ejecutados en busca del guardaespaldas Euclides Joel Camacho, quien sería el que mató con un revólver calibre 38 a uno de los sicarios que llegaron a bordo de una moto hasta donde estaba Julio César Sanabria (35), alías Julito, rodeado de sus guardaespaldas.

Poco después de las 18:00 del sábado, Julito estaba con sus custodios frente a un lavadero de autos ubicado a unos 300 metros de la rotonda de la mencionada ciudad, cuando llegaron hasta el lugar los dos sicarios a bordo de una motocicleta.

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El que venía como acompañante repentinamente sacó una ametralladora y abrió fuego contra el grupo con la clara intención de eliminar a Julito, pero los pistoleros de este, entre los que estaba Euclides, reaccionaron.

Los primeros disparos impactaron de lleno en Justo Pastor Bogado Ortigoza, quien cayó muerto en el sitio, mientras que sus compañeros Marco González Acosta (38), Aureliano González Acosta (39) y Julián Vega Ríos (48), resultaron heridos al igual que el jefe Julito.

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Pero cuando el atacante se acomodó para descargar la segunda ráfaga, Euclides dio un paso desenfundó un revólver calibre 38 que llevaba en la cintura y abrió fuego contra el atacante, quien sufrió varios tiros y cayó sobre el pavimento, mientras que su cómplices escapaba del sitio.

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Luego, el propio Euclides se acerca al pistolero caído y lo remata con su propia arma, que era de calibre 7.62mm, finalmente el guardaespaldas escapa del lugar llevándose el arma del sicario caído, quien luego fue identificado como Julio César Ortega Servián (26), oriundo de Yby Pyta y quien figuraba como miembro del primer anillo del capo narco prófugo Felipe Santiago Acosta Riveros, alías Macho.

Todos ya están de alta

Todos los heridos fueron auxiliados y derivados a diferentes centros asistenciales. Fuentes de Investigaciones confirmaron que todos ellos ya fueron dados de alta y algunos de ellos ya fueron llamados para declarar por la Fiscalía.

En tanto que la fiscala Lisa Maricel Baeza ordenó la prisión preventiva de Euclides Joel Camacho. Precisamente los allanamientos ejecutados al mediodía de hoy fueron en busca del guardaespaldas, quien no fue localizado.