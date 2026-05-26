Video: dejar fuera de juicios a familiares de víctimas es retroceso democrático, advierten

La semana pasada se dio a conocer que la Sala Constitucional de la CSJ rechazó “in limine”, sin análisis de fondo, la acción de inconstitucionalidad presentada por representantes legales de Ceveriano Jacquet, padre Osvaldo Darío Jacquet, una de las cuatro víctimas fatales de un accidente en San Bernardino en noviembre de 2024, protagonizado por Eugenio Sanabria Vierci.

La acción de inconstitucionalidad se presentó contra la resolución de un Tribunal de Apelaciones de Cordillera que rechazó incluirlo como querellante adhesivo en el proceso judicial. El tribunal aceptó el argumento presentado por la defensa de Sanabria Vierci, de que el derecho a participar en un proceso se distribuye como una herencia, por lo que la única persona para intervenir como querellante adhesiva es una hija menor de edad de la víctima.

La diputada por el PPS, Johanna Ortega, se hizo eco de la denuncia planteada por la familia y recordó otros dos casos en los que los ministros de la Corte se expidieron en el mismo sentido: el caso del exfical Marcelo Pecci, en el que excluyeron al padre, al hermano y a la viuda del fiscal asesinado, Claudia Aguilera, y del caso de Rodrigo Quintana, que excluyó a los padres del dirigente asesinado la madrugada del 1 de abril de 2017 durante un asalto de la Policía Nacional en la sede del Partido Liberal Radical Auténtico (PLRA).

“Esto empezó con el caso de Rodrigo Quintana y ahí, para impedir la participación de sus padres en el proceso, se inventó una lógica ajena al derecho penal y es que solo puede intervenir en el proceso quien tenga el mejor derecho hereditario. Como si la búsqueda de la justicia fuera una sucesión patrimonial, como si el dolor pudiera clasificarse en un orden de herencias”, condenó la legisladora.

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Exclusión de familias es un mensaje, denuncia diputada

Ortega advirtió que en todos estos casos no fue un detalle técnico por el que se excluyó a los familiares de las víctimas fatales de los procesos como querellas adhesivas, sino que fue “un mensaje, ya que hay víctimas que incomodan más que otras”.

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Insistió en que en el caso del fiscal Marcelo Pecci, un crimen de alto impacto regional, la familia sigue reclamando acceso pleno a la información del proceso; sin embargo, persisten las limitaciones, las barreras, la falta de transparencia y el derecho a la verdad, administrado, dosificado y condicionado por una justicia que retrasa el proceso de búsqueda de la verdad, la cual no es justicia.

“De esa verdad que imaginamos que alguien con mucho poder está detrás del crimen de Marcelo Pecci, una verdad que imaginamos, pero que no podemos concluir, porque no hay ni siquiera derecho para los familiares de la víctima”, criticó.

En el caso que investiga a Eugenio Sanabria Vierci, dijo es una tragedia que debería haber activado toda la maquinaria institucional del Estado para garantizar la verdad, la justicia y la reparación, pero lo que ocurre es exactamente lo contrario.

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“Eugenio Sanabria Vierci, un borracho que llevó una familia entera a una tragedia, la muerte de tres, de cuatro de sus integrantes. Yo les pido, colegas, que miren esta imagen, les pido, por favor, esta imagen refleja la imagen de una niña que llegó a ese mismo aeropuerto tres meses antes de esta foto con su mamá, con su papá y con su hermano menor y tres meses después se va de Paraguay a Alemania, porque su mamá era alemana, sola, en una silla de ruedas después de que un borracho le haya arrebatado su familia”, fustigó al mostrar una foto de la hija de Osvaldo Jacquet, única sobreviviente del accidente y que quedó huérfana tras la muerte de sus padres en el accidente.

“Un irresponsable y un borracho” goza de complicidad

Cuestionó que lo que ocurre hoy con la familia Jaquet es algo que es todo lo contrario a lo que debería suceder, considerando que “un irresponsable y un borracho” goza de la complicidad de quienes están en el poder y dirigen el poder judicial a su antojo.

Cuestionó si es constitucional que se utilicen reglas del derecho civil pensadas para herencia y patrimonio en el derecho sucesorio, para decidir quién puede participar en un proceso penal en representación de una víctima fallecida.

Agregó que están usando el derecho de sucesiones para limitar el derecho a la justicia y eso no es una interpretación inocente de los ministros de la Corte, es una decisión con consecuencias reales que deja familias afuera del proceso.

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“El caso de Rodrigo Quintana, el caso de Marcelo Pecci y hoy el caso de la familia Jacquet, restringe el acceso al expediente, limita la posibilidad de investigar y sobre todo posterga el acceso a la verdad de lo que sucedió. Pero lo más grave es lo que esto revela, un sistema judicial que decide quién puede preguntar, quién puede saber y quién puede llorarle a sus familiares con legitimidad ante la justicia”, refirió.

Diputada critica selectividad judicial

Insistió en que esto no es un Estado de derecho, es selectividad judicial y cuando la justicia se vuelve totalmente selectiva, como es el caso de Paraguay, deja de ser justicia y este patrón se repite siempre en casos donde hay poder político o poder económico involucrado.

“Un país donde la impunidad se impone por vía judicial, no es un país plenamente democrático. Por eso lo que está en juego en el caso de la familia Jaquet no es solo un expediente, es un principio. El derecho de las víctimas a participar, a preguntar y al saber, el derecho de esa niña que salió de Paraguay sin sus padres y sin su hermano menor. Y si perdemos eso, no estamos ante una simple interpretación del derecho, estamos ante un retroceso democrático”, concluyó.

Eugenio Sanabria Vierci fue procesado por supuesto homicidio culposo y exposición a peligro en el tránsito terrestre luego del múltiple choque ocurrido el 10 de noviembre de 2024 cuando la camioneta Volkswagen que conducía a alta velocidad –quien se hallaba bajo los efectos del alcohol- impactó contra un automóvil Kia. Los tres ocupantes de ese automóvil -Osvaldo Jacquet (39), su esposa Kristin María Blumenröther (40) y una hija de ambos, Philipe Jacquet Valdez (2)- fallecieron.

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A causa del impacto, la camioneta de Sanabria Vierci volcó e impactó contra otro vehículo, un Hyundai, del cual, una de las ocupantes de ese rodado, Nancy Angeluz Chena, también perdió la vida.