Investigan presunto daño ambiental y supuesta canalización irregular en humedal de Paso Yobái

La Unidad Fiscal Especializada en Delitos Ambientales de Villarrica investiga presuntas irregularidades en trabajos de canalización realizados dentro de un inmueble rural de la compañía San Agustín, distrito de Paso Yobái.

El procedimiento se realizó de oficio y fue encabezado por la fiscal Jadiyi Ortiz, luego de que vecinos de la zona alertaran sobre posibles afectaciones ambientales relacionadas con obras ejecutadas cerca de un cauce hídrico y un humedal existente dentro de la propiedad.

Según manifestaron pobladores de la comunidad, un grupo de empresarios tendría intenciones de destinar el inmueble al cultivo de soja, motivo por el cual habrían iniciado trabajos de canalización para desviar un cauce natural que irriga el humedal.

Los vecinos señalaron, además, su preocupación ante la posibilidad de que las obras terminen provocando el secado del humedal, ecosistema considerado de especial protección por la legislación ambiental vigente. La denuncia apunta a que las actividades serían realizadas por Flaminio Villalba en un inmueble perteneciente a Guillermo Rolón.

La fiscal Ortiz explicó que inicialmente no existió una denuncia formal, sino que la situación fue comunicada a partir de la preocupación de pobladores que observaron el avance de las obras en la zona.

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A raíz de esa situación, efectivos policiales acudieron al lugar y posteriormente elevaron un informe a la Fiscalía Ambiental, mientras que, paralelamente, técnicos del Ministerio del Ambiente y Desarrollo Sostenible (Mades) también realizaron verificaciones en el sitio.

La fiscal solicitó posteriormente una orden de allanamiento para ingresar al inmueble y constatar directamente los trabajos ejecutados. Durante la intervención, las autoridades corroboraron la existencia de trabajos de canalización conectados a un cauce hídrico y desarrollados dentro de una zona de humedal.

Según explicó Ortiz, las personas responsables de la explotación agrícola cuentan con una licencia ambiental expedida por el Mades que autoriza determinados trabajos de canalización. Sin embargo, la representante fiscal afirmó que las obras aparentemente superan ampliamente la extensión autorizada en la licencia ambiental.

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Ortiz indicó además que una de las principales líneas investigativas apunta a determinar si existió incumplimiento de medidas de mitigación de impacto ambiental previstas dentro de la autorización otorgada por el Mades. Asimismo, el Ministerio Público analiza la posible configuración de hechos punibles relacionados con canalizaciones ejecutadas fuera de los parámetros autorizados por la autoridad ambiental..

La fiscal recordó que los humedales cuentan con protección especial dentro de la normativa paraguaya debido a la función ecológica que cumplen en la regulación hídrica y la conservación ambiental.