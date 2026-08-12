Tragedia en Caazapá: imputan por feminicidio a sospechoso de matar a su ex y a un niño

La Fiscalía oficializó la imputación por feminicidio y homicidio contra un hombre sospechado de ser el responsable de la muerte de su expareja, una mujer de 38 años, y de un niño de 12 años que se encontraba ocasionalmente en la vivienda durante la madrugada del domingo último.

La investigación, llevada adelante por la agente fiscal Lisa Baeza, de la Unidad Penal N° 3 de San Juan Nepomuceno, señala que el imputado no solo atacó a la mujer, sino que además habría provocado un incendio de forma intencional en la casa.

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La principal hipótesis del Ministerio Público indica que el hombre buscaba eliminar cualquier rastro o evidencia del hecho. Sin embargo, el fuego se descontroló y atrapó al pequeño de 12 años, un vecino que se había quedado a dormir en una habitación posterior tras acudir a la vivienda para ver televisión con el hijo adolescente de la dueña de casa. Asimismo un adolescente de 15 años fue rescatado con vida por un transeúnte.

Autopsia se realizará el miércoles en Asunción

La Fiscalía solicitó la realización de la autopsia de los cuerpos como anticipo jurisdiccional de prueba. La diligencia judicial fue fijada por el juez Carlos Flores para este miércoles 12 de agosto a las 08:00 en la sede de la Morgue Judicial de Asunción.

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Las pericias forenses resultarán determinantes para establecer las causas exactas de la muerte de la mujer y confirmar si el menor falleció a causa del fuego o por heridas previas.

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Ante la peligrosidad del procesado y el inminente riesgo de fuga, la fiscala del caso solicitó formalmente al Juzgado Penal de Garantías la medida de prisión preventiva.