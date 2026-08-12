Usan identidad de un policía de Misiones para extorsionar y estafar

El suboficial inspector Dean Villalba, de Relaciones Públicas de la Dirección de Policía de Prevención y Seguridad de Misiones, realizó la denuncia sobre la utilización de su imagen e identidad para extorsionar y estafar a ciudadanos.

Según explicó el propio uniformado, los malvivientes crean perfiles falsos en distintas plataformas digitales utilizando su imagen con vestimenta reglamentaria.

A través de estas cuentas, entablan contacto con ciudadanos mediante diversas modalidades de engaño, solicitando sumas de dinero bajo la falsa premisa de solucionar aparentes problemas judiciales, modificar denuncias o liberar a supuestos detenidos.

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“Quiero aclarar que esa persona no soy yo y esos perfiles no me pertenecen. La ciudadanía también debe saber que la Policía Nacional no solicita dinero para recibir, modificar o atajar una denuncia, ni para disponer la libertad de una persona”, manifestó.

El suboficial explicó que los delincuentes recurren a diferentes modalidades para captar a sus víctimas. Una de ellas consiste en publicar en redes sociales productos, principalmente motocicletas, a precios muy inferiores a los valores habituales.

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“Muchas veces uno quiere sacar ventaja comprando, por ejemplo, una motocicleta que ofrecen en redes sociales. Una motocicleta que normalmente estaría en unos G. 14 millones te ofrecen por G. 3 millones. Uno quiere sacar ventaja y ahí empieza uno de los modus operandi”, relató.

En otros esquemas más complejos de extorsión, los delincuentes entablan conversaciones mediante perfiles falsos e intercambian fotografías íntimas con su víctima.

Posteriormente, interviene una supuesta madre o un falso abogado, alegando que la otra parte es menor de edad y amenazando con radicar una denuncia penal.

Es en esa instancia donde entra en juego la imagen del oficial Villalba: los extorsionadores escriben vía WhatsApp a la víctima y en dicho perfil utilizan la foto del uniforme policial.

De esa manera, infunden temor a la víctima para exigir transferencias monetarias urgentes, asegurando que la Policía “intervendrá” favorablemente si se abona la suma solicitada.

Este último caso del que tomó conocimiento tuvo como víctima a una familia de Asunción.

No es la primera vez

Villalba señaló que no es la primera vez que su imagen es utilizada por delincuentes para cometer este tipo de hechos. Indicó que durante los últimos años se encontró en reiteradas ocasiones con perfiles falsos que utilizan su fotografía e identidad.

Ante esta situación, el agente instó a la ciudadanía a verificar cuidadosamente la identidad de las personas con las que mantiene contacto a través de redes sociales y evitar realizar transferencias de dinero ante pedidos sospechosos.

Claves para prevenir estafas digitales

Desconfiar de gangas: Dudar de ofertas de bienes (vehículos, motos, electrónica) ofrecidos muy por debajo de su valor real de mercado.

Cuentas de reciente creación: Antes de entablar negociaciones en plataformas como Marketplace o Instagram, verificar el año de creación del perfil, las interacciones previas y la presencia de amigos o contactos reales en común.

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Cero pagos por adelantado: Nunca transferir dinero en concepto de “seña”, “reserva” o “costo de envío” antes de constatar físicamente la existencia del bien o la legitimidad de la entidad.

Capturas y bloqueos: No borrar los chats, capturas de pantalla ni los números de teléfono; son elementos de prueba esenciales para la investigación penal.

Denuncia inmediata: Ante cualquier contacto o amenaza sospechosa, acudir de inmediato a la comisaría más cercana.