Asegurada denuncia dificultades para conseguir turno en IPS de San Ignacio

Dahiana Bogado, asegurada del Instituto de Previsión Social (IPS), acudió hasta la Unidad Sanitaria de la ciudad de San Ignacio, Misiones, para conseguir un turno para dermatología para su hija de cinco años, quien fue derivada a esta especialidad a pedido de su pediatra.

Según explicó, al intentar conseguir la consulta se encontró con un sistema de agendamiento que, desde su experiencia, resulta complicado para los asegurados. Señaló que recibió la indicación de que los turnos debían ser solicitados mediante WhatsApp.

La mujer indicó que, tras recibir el número habilitado para solicitar turnos, siguió las instrucciones y esperó hasta la fecha que le indicaron.

Lea más: San Ignacio: riesgo de derrumbe en el Colegio Rigoberto Caballero obliga a clausurar aula

Afirmó que le comunicaron que debía escribir el 5 de agosto a las 07:00 hs., para intentar acceder a un turno de dermatología.

“Yo escribí a las 06:30. Dije: ‘Voy a adelantarme, a lo mejor consigo’, pero no me contestaron nada. Pasaron las 07:15, volví a escribir y tampoco me respondieron”, manifestó.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

Bogado señaló que, después de insistir en varias ocasiones, ese 5 de agosto fecha indicada para escribir y solicitar el turno para la especialista, finalmente recibió una respuesta negativa.

“Me dijeron: ‘No, cupo ya no hay’ y solamente se estaba dando 6 turnos ya que la doctora es la actual directora del IPS”, relató.

Tras no lograr conseguir el turno en la fecha indicada, le informaron que debía volver a escribir el próximo 25 de agosto, puntualmente a las 07:00, para intentar obtener un turno, mencionó.

Tuvo que recurrir a una consulta privada

Ante la imposibilidad de conseguir el turno, Bogado decidió trasladar a su hija hasta Encarnación para una consulta particular. “Como era algo que necesitaba, le tuve que llevar a mi hija a Encarnación, a un privado”, contó.

La mujer lamentó tener que asumir un gasto adicional pese a ser asegurada del IPS. Agregó que, además de las dificultades para conseguir consultas, también existen inconvenientes para acceder a medicamentos.

Lea más: Pobladores de Panchito López exigen al MOPC reparar rutas ante riesgo de aislamiento por El Niño

“Por lo menos que te cubran la consulta, porque ni medicamentos podés retirar porque no hay”, cuestionó.

Finalmente, pidió a las autoridades del IPS facilitar el acceso a las consultas con especialistas, especialmente cuando se trata de niños.

Directora niega falta de atención

La directora de la Unidad Sanitaria del IPS de San Ignacio, Laura Forneron, negó que exista una negativa de atención y sostuvo que los turnos se encuentran disponibles mediante los mecanismos establecidos por la institución.

“Recibimos esa denuncia justamente por redes sociales y le decimos que no es la opción válida para conseguir un turno. El turno se consigue acá, a través de Admisión y de los mecanismos establecidos, que es por vía WhatsApp, con los números habilitados”, explicó.

Forneron, quien además es especialista en dermatología, señaló que actualmente cumple funciones administrativas como directora del establecimiento, por lo que su disponibilidad para atender pacientes se redujo.

Indicó que actualmente se otorgan entre 12 y 15 turnos por semana para consultas dermatológicas. La profesional explicó que su función administrativa también implica participar de reuniones y otras actividades los miércoles, día en que habitualmente brinda atención en dermatología.

Esta situación, según indicó, le impide mantener la misma cantidad de consultas que ofrecía cuando se dedicaba exclusivamente a la atención médica. Explicó que, cuando las reuniones u otras actividades administrativas coinciden con los días destinados a la atención, los turnos son reagendados y se informa previamente a los pacientes.

Turnos por WhatsApp y ventanilla

La directora explicó que el mecanismo de agendamiento depende de la especialidad. Algunas consultas se gestionan mediante WhatsApp, mientras que otras pueden solicitarse directamente en ventanilla.

Lea más: “Si no pagás, te morís en IPS”: gastan más de G. 70 millones en insumos

Finalmente, Forneron sostuvo que la asegurada no recurrió a las instancias correspondientes antes de realizar su denuncia pública.

“No recurrió a las instancias correspondientes. Se quiso desahogar, quiso descargar su frustración, pero yo le insto a que venga hasta Admisión o que venga a hablar conmigo, que soy la encargada del IPS”, manifestó.