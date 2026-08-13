¿Final feliz? Senad localiza drogas en “falso spa espiritual”

Mediante la Dirección de Operaciones Urbanas y el fiscal Andrés Arriola, hoy la Senad intervino en un inmueble ubicado en las cercanías del Mercado 4, barrio Silvio Pettirossi.

Según los intervinientes, el lugar tenía una apariencia de “spa terapéutico”, pero en su interior se comercializaban distintas drogas.

“Entre cartas del tarot, una camilla para masajes y elementos vinculados a la meditación espiritual”, los agentes antidrogas localizaron marihuana “cuidadosamente acondicionada”, cocaína y también blísteres de comprimidos somníferos.

Además, como parte del procedimiento fue detenida Gladis Francisca Saucedo Serna, alias Tía Morena, de 40 años, sobre quien pesan antecedentes por tráfico de drogas.

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Cantidad de droga confiscada

Conforme a los datos proveídos por la secretaría, esta cantidad de droga fue confiscada:

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52 gramos de cocaína equivalentes a una 104 dosis

Más de un kilo de marihuana equivalentes a unos 100 “tocos”

11 tiras de pastillas tanquilizantes para elevar el volumen de la cocaína.

También se encontró dinero en efectivo, unos G. 500.000.

Finalmente, la institución detalla que la detenida alegó que las sustancias se encontraban en su poder bajo una “modalidad de consignación”, ya que supuestamente debía ofrecerlas para su comercialización, entregar las ganancias obtenidas y devolver las dosis que no fueran vendidas.

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