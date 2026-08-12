Caen dos sospechosos que usaban una casa pegada a la cárcel de Pedro Juan Caballero como plataforma de drogas

Un operativo antidrogas realizado en la ciudad de Pedro Juan Caballero al descubierto una singular maniobra de distribución de estupefacientes. Agentes de la SENAD allanaron una vivienda de importante infraestructura ubicada pared de por medio con la Penitenciaría Regional de la zona, logrando la detención de dos hombres y la incautación de un cargamento significativo de drogas.

Lea más: Supuestos narcotraficantes detenidos con más de dos kilos de cocaína en Pedro Juan Caballero

En el procedimiento fueron aprehendidos Heriberto Ramón García Gauto, de 42 años, y Alexis Chamorro Gómez, de 28 años, ambos de nacionalidad paraguaya. En el interior del inmueble se decomisaron 1,045 kilos de clorhidrato de cocaína, 1,026 kilos de pasta base —sumando más de dos kilos en total—, además de pequeñas proporciones de marihuana prensada y picada.

Fue un golpe importante

El ministro de la SENAD, Jalil Rachid, explicó que la investigación apuntaba a un objetivo que había sobrepasado la escala del menudeo. “Nuestra meta era esta persona aprehendida, alguien que se dedicaba al microtráfico pero que ya estaba pasando a una escala mayor. De hecho, encontrar más de dos kilos de cocaína y pasta base en su poder supera ampliamente lo que se considera microtráfico”, detalló el titular de la institución.

Lea más: Cierran cinco farmacias y abren sumario a otras dos en Pedro Juan Caballero

Uno de los puntos clave del operativo radica en la ubicación estratégica del inmueble. Las tareas de inteligencia previas alertaron a las autoridades sobre el uso de la vivienda para introducir los estupefacientes directamente al recinto penitenciario vecino.

“Es una casa importante, con buena infraestructura y pegada a la penitenciaría. Teníamos la información de que desde ahí se estaba pasando la droga hacia el interior de la cárcel”, señaló Rachid.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

Lea más: PJC: Incautan más de 40 panes de cocaína en allanamiento a carnicería

Las próximas diligencias

Tras el procedimiento, la causa quedó a cargo del Ministerio Público para determinar las responsabilidades penales y profundizar en las pericias técnicas.

Entre los próximos pasos se destaca el análisis del cruce de datos de los teléfonos celulares confiscados y la verificación de la titularidad del inmueble. En caso de confirmarse que la propiedad pertenece a alguno de los implicados, la Fiscalía evaluará su entrega a la Secretaría Nacional de Administración de Bienes Incautados y Comisados (SENABICO).