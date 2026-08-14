Redención: esto dice Riera sobre el operativo con abatidos en Canindeyú

Tras el operativo “Redención” entre la Senad, Policía Nacional y el Comando de Operaciones de Defensa Interna (CODI), el ministro Enrique Riera afirmó que si bien todo indica que los abatidos pertenecerían a la banda criminal de Macho, sus identidades no serán confirmadas oficialmente hasta que se realicen las pruebas científicas correspondientes.

Asimismo, Riera mencionó que el terreno donde operan estos grupos es sumamente complicado para las intervenciones, ya que son “espacios grandes” que pueden encontrarse dentro de propiedades privadas, con viviendas aisladas y sin alambrados ni portones.

Según el alto funcionario, las mencionadas condiciones también permiten a los delincuentes o criminales cruzar y escapar rápidamente sin necesidad de salir a los caminos vecinales.

También destacó que los resultados obtenidos se dieron gracias a un trabajo coordinado entre diferentes instituciones, como la Policía y las fuerzas militares, ya que las tareas estarían divididas como parte de las “estrategias”, y sobre el resguardo de informaciones alegó que la práctica también es coordinada para evitar filtraciones sobre procedimientos.

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Dos abatidos en operativo

Desde la Senad habían confirmado que uno de los abatidos fue Antonio Carrillo, pero sobre el otro fallecido en la zona conocida como “Americana” en la localidad de Corpus Christi, hasta ahora no se brindaron datos.

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El operativo también derivó en la aprehensión de Bruno López Ortiz, quien según Riera, podría estar vinculado a Derlis López, un líder campesino “que fue instrumentado por el crimen organizado”.

“Preliminarmente me arriesgaría a decir que sí; aparentemente uno de los apellidos estaría vinculado a Derlis López. (A Derlis) lo encontramos con una camioneta Fortuner, que cualquiera de nosotros sabe que sale más de 100.000 dólares. Lo bueno es que acá se están haciendo muchos golpes seguidos”, contestó a la pregunta sobre si los abatidos serían líderes indígenas.

Finalmente, el ministro defendió su gestión e inclusive aseguró que el Departamento de Estado de Estados Unidos volvió a certificar a Paraguay como un país seguro, con “clase 1″ para turistas, una calificación que en la región solo la compartiría con Argentina.

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