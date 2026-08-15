Video: camión queda sin frenos y provoca accidente e incendio en Pedrozo

Según datos preliminares, el vehículo de gran porte habría sufrido un desperfecto en el sistema de frenos mientras circulaba por la zona, por lo que el conductor perdió el control. En imágenes del circuito cerrado se observa que el camión habría impactado al menos contra cuatro automóviles que se encontraban en la ruta.

La colisión también generó un importante incendio, algo que alertó incluso más a otros conductores y pobladores que se encontraban cerca del lugar. Asimismo, se reporta que personas resultaron heridas como consecuencia del accidente y fueron auxiliadas por los equipos de emergencia que acudieron rápidamente al sitio. Hasta el momento se desconoce si hay víctimas fatales.

Los bomberos voluntarios se encuentran en el lugar para controlar el fuego, al igual que agentes de la Policía Nacional trabajan en la zona para organizar el tránsito.

Las circunstancias exactas del percance y la cantidad exacta de vehículos afectados son datos aún no confirmados, ya que se espera el procedimiento correspondiente por parte de los intervinientes.

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