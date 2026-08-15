¿Ataque a comunidad indígena? La versión de familiares sobre lo ocurrido en Canindeyú

Los indígenas denuncian que fue un ataque lo ocurrido durante el operativo “Renacer”, en Tekoha Yapo, departamento de Canindeyú. Claudelina Saucedo, viuda del líder nativo Antonio Carrillo, relató que su marido fue convocado a la estancia América para una reunión con “el doctor Aguayo”, quien lo buscaba para tratar sobre la disputa por las tierras.

Según su relato, en ese momento el líder indígena se encontraba compartiendo con el docente fallecido, Catalino Correa, en una jornada tranquila.

Christian Aguayo sería representante legal de la estancia Americana, según la viuda.

El líder indígena pidió al docente que lo llevara al encuentro y ambos fueron juntos, conforme al relato de Saucedo.

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La disputa por la tierra

La pareja mantenía constante comunicación a través de mensajes. Según la viuda, al llegar fueron torturados y posteriormente asesinados, ya que, sostuvo, se trató de una emboscada.

“No sabemos si fue la Senad o sicarios los que los asesinaron. No sabemos qué pasó”, declaró.

Saucedo contó que posteriormente acudió con un grupo de indígenas para verificar lo ocurrido, pero fueron expulsados del lugar por un Toyota Fortuner negro sin chapas.

“Yvy la problema. Ndaha’éi mba’eve. ¿Por qué no muestran la evidencia?”, declaró.

Desaparecidos, hombre en cama y ataque

La mujer también denunció que Fulgencio Carrillo, hermano del líder indígena, se encuentra con paradero desconocido.

“Don Bruno López” estuvo durante mucho tiempo enfermo y fue alzado de la cama donde vivía postrado, según relató.

La comunidad niega que haya ocurrido un enfrentamiento y sostiene que se trató de un ataque.

La viuda también comentó que, previo a lo ocurrido, el 11 de agosto, Dorivaldo, Antonio y Fulgencio Carrillo se pusieron a disposición ante el Instituto Paraguayo del Indígena (Indi).

No abandonarán tierra ancestral

Saucedo anunció denuncias ante organismos legales, exigió justicia y advirtió que los integrantes de la comunidad no dejarán el lugar, al que consideran parte de su herencia histórica. Afirmó que están dispuestos a morir si fuera necesario.

El terreno en disputa tiene una extensión de 11.000 hectáreas y, según la comunidad, allí viven unas 300 familias indígenas.

La viuda añadió que las armas habrían sido colocadas en la escena para simular que las víctimas las portaban, después de que fueran asesinadas.

Padre del docente también cuestiona la versión oficial

Por su parte, Bruno Correa, padre del docente Catalino Correa, relató que la familia se encontraba festejando el Día del Niño cuando ocurrió el hecho. Según afirmó, su hijo estaba vestido con su uniforme de docente, lo que, a su criterio, reforzaría que no tenía relación con actividades delictivas.

“El fue asesinado como un delincuente, siendo un profesor muy querido la comunidad. No buscaba problemas con nadie”, mencionó.

Correa denunció también que su hijo no poseía ningún arma de fuego y sostuvo que las armas halladas en el lugar fueron colocadas para simular que las víctimas las portaban.

Otro de los puntos que destacó fue que ambos se trasladaron en el automóvil del docente. Según su relato, en la imagen de la escena del hecho el conductor del vehículo era el líder indígena y no el propietario del automóvil.

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Tortura brutal, según denuncian

El padre también denunció que, según la información que recibió, a las víctimas les quitaron los dientes como parte de una tortura, aunque hasta el momento desconocen el motivo y a los responsables.

Según denunció, al docente le colocaron los dientes extraídos dentro de su billetera.

“Ellos fueron emboscados. Supuestamente, un Aguayo los convocó para dar un regalo para los niños”, dijo el padre.

“Mba’e Macho pio, Americana la problema. Fueron ejecutados inocentemente”, expresó el padre.

Comunidad denuncia operativo de la Senad

La comunidad indígena Ava Guaraní Tekoha Yapo emitió este sábado un comunicado oficial en el que denunció un operativo realizado por fuerzas públicas de la Secretaría Nacional Antidrogas (Senad) dentro de su territorio.

Según el documento, el procedimiento ocurrió ayer, mientras los integrantes de la comunidad celebraban el Día del Niño.

La comunidad sostiene que miembros de las fuerzas públicas ingresaron a la propiedad, que cuenta con personería jurídica reconocida por Decreto del Poder Ejecutivo N.º 3958, portando armas de grueso calibre y sin contar con una orden judicial.

Comunidad rechaza versión oficial

Durante el operativo, siempre según la denuncia, las fuerzas de seguridad detuvieron a Bruno López y a otras personas, mientras que Antonio Carrillo, líder de la comunidad, y Catalino Correa, docente de la institución educativa local, fueron ejecutados.

Las autoridades intervinientes alegaron que se encontraron armas de fuego en poder de los detenidos.

Frente a esta versión, familiares y miembros de la comunidad sostienen que no existió un enfrentamiento y cuestionan la presencia de armas en la escena. Afirman que las víctimas fueron emboscadas y que posteriormente se colocaron armas para hacer parecer que las portaban.