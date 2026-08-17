Esto revela Senad sobre incautación de aeronave vinculada a exbanquero brasileño

Un lujoso avión ejecutivo vinculado al brasileño Daniel Vorcaro, excontrolador del Banco Master e investigado en Brasil, fue localizado en nuestro país. Según la Secretaría Nacional Antidrogas (Senad), el procedimiento, denominado “Operación Compliance Zero”, fue resultado de un trabajo coordinado con la Fuerza Aérea Paraguaya (FAP) y la Policía Federal de Brasil.

En principio, medios brasileños informaron que el valor de la aeronave era de alrededor de US$ 20 millones. Sin embargo, la Senad precisó que el Gulfstream G550 (GV-SP), con matrícula PR-PSE, está valuado en aproximadamente US$ 28 millones.

Según el informe difundido por la Secretaría Antidrogas, sobre la aeronave pesaban medidas judiciales de carácter patrimonial dispuestas por la Justicia brasileña.

Senad agregó que la Policía Federal había solicitado la cooperación de las autoridades paraguayas para identificar y localizar el avión, ante el riesgo de que pudiera ser removido u ocultado.

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Aeronave estaba vinculada a investigación en Brasil

La Senad señaló que la aeronave está vinculada a uno de los principales investigados de la denominada Operación Compliance Zero, desarrollada en Brasil. La causa se encuentra bajo investigación del Supremo Tribunal Federal (STF) de ese país.

De acuerdo al informe, la investigación analiza presuntas maniobras financieras de gran magnitud, entre ellas la emisión de títulos de crédito sin respaldo, gestión fraudulenta, organización criminal y lavado de activos.

De acuerdo con las estimaciones vinculadas al caso, el perjuicio económico investigado rondaría los US$ 9.900 millones.

Avión fue localizado en el aeropuerto

La Senad informó que, mediante el intercambio de información y las coordinaciones de inteligencia entre Paraguay y Brasil, se logró localizar la aeronave en territorio paraguayo.

La institución precisó que la aeronave fue hallada en un hangar privado del Aeropuerto Internacional Silvio Pettirossi, a cargo de una empresa privada, cuyos datos -refirió- fueron reservados.

La Senad confirmó, además, que no hubo personas detenidas durante el procedimiento.

Lujosa aeronave, trasladada a Brasilia

Tras las gestiones entre las autoridades de ambos países, la Policía Federal brasileña concretó este domingo el traslado del avión desde el Aeropuerto Internacional Silvio Pettirossi hasta Brasilia, donde quedó bajo jurisdicción brasileña para continuar con los procedimientos judiciales correspondientes.

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El informe de la Senad precisa además que el Gulfstream despegó a las 15:40, sin pasajeros a bordo y con una tripulación brasileña, con destino al vecino país.

La Secretaría Antidrogas destacó que la localización y posterior retorno de la aeronave fueron posibles mediante la cooperación internacional y el intercambio de información de inteligencia entre Paraguay y Brasil.