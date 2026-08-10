Video: recuperan motocicleta robada en el Pantanal de Lambaré y vecinos atacan a policías

Un procedimiento policial por el hurto de una motocicleta terminó este domingo con tres personas aprehendidas, dos motocicletas incautadas y una patrullera dañada en la zona conocida como Pantanal, del barrio San Isidro de Lambaré.

El operativo se inició cerca de las 18:30, luego de una alerta del Sistema 911 sobre el robo de una motocicleta en las calles Héroes del 70 y San Isidro. La víctima había seguido a los presuntos autores hasta el ingreso al Pantanal y dio aviso a la Policía.

Los agentes visualizaron dos motocicletas, una de ellas utilizada para remolcar a la otra. Ante la presencia policial, uno de los ocupantes arrojó la motocicleta que había sido denunciada como robada y huyó hacia un pasillo.

Lea más: Video: Violento enfrentamiento deja dos muertos y cuatro heridos en Tava’i

Tres aprehendidos y dos motocicletas recuperadas

Los agentes solicitaron apoyo e ingresaron al sector debido a que se trataba de una zona de difícil acceso. Finalmente, lograron aprehender a tres personas y recuperar la motocicleta denunciada como hurtada.

Los aprehendidos fueron identificados como Cristofer Garcete Delvalle, de 19 años; Christian Nahuel Reyes Bareiro, de 23 años; y Hernán Salvador Benítez, de 19 años. Según la Policía, ninguno registra antecedentes.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

La motocicleta recuperada es una Leopard HB 110 Buzz, gris, año 2021, con matrícula 272AAKE. También fue incautada una Kenton GL 150, roja, con matrícula 723HEF, que habría sido utilizada para trasladar el biciclo denunciado como hurtado.

Lea más: Día de Comando termina con millonario asalto en pleno microcentro y un suboficial herido

Vecinos intentaron impedir el procedimiento

El subjefe de la Comisaría 17ª Central de Lambaré, comisario Jorge Arbo, señaló que los familiares y vecinos de los sospechosos opusieron resistencia cuando los agentes intentaron sacar a los aprehendidos del lugar.

“Hubo resistencia de parte de los familiares, vecinos de los supuestos autores”, relató el jefe policial. Según explicó, los pobladores alegaban que los jóvenes eran inocentes de los hechos que se les atribuían.

La situación se volvió más tensa cuando los agentes intentaron abandonar el sector con los aprehendidos y las motocicletas recuperadas.

Lea más: Desmantelan banda de secuestradores colombianos que operaba en Paraguay

Lanzaron piedras contra la patrullera

De acuerdo con el relato policial, una turba rodeó la patrullera y comenzó a lanzar piedras y otros objetos contra el vehículo. Además, colocaron una motocicleta detrás del móvil para impedir que los agentes pudieran salir del lugar.

“Trataron hasta lo imposible para tratar de no sacar a esas personas del sitio ni las evidencias incautadas”, afirmó Arbo.

La patrullera principal sufrió daños en una de sus puertas y los agresores también intentaron romper el parabrisas, aunque finalmente no lo consiguieron. Para poder escapar del lugar, el móvil policial tuvo que retroceder y pasó por encima de la motocicleta que había sido colocada detrás.

Lea más: Lambaré: pareja fue aprehendida con machete y cuchillo tras supuesto robo agravado

Tuvieron que sacar las motocicletas hasta la avenida

Debido a la presión de la turba, los agentes optaron por retirar las evidencias de manera rápida. Una de las motocicletas fue cargada en la carrocería de la patrullera, mientras que la otra tuvo que ser puesta en marcha y trasladada hasta la avenida principal.

El procedimiento permitió finalmente sacar a los tres aprehendidos del Pantanal y llevarlos hasta la sede policial.

Por motivos de seguridad, los tres jóvenes fueron posteriormente trasladados hasta la Comisaría 1ª de San Lorenzo, junto con las evidencias incautadas, por disposición de los superiores y de la Fiscalía.

Quedaron a disposición de la Fiscalía

El caso fue comunicado a la fiscala de la Unidad N.º 1 de Lambaré, Nora Cubilla, quien dispuso la detención de los tres aprehendidos y la incautación de la motocicleta.

La Policía informó que los tres serán trasladados ante la Fiscalía de Lambaré para la disposición correspondiente dentro de la investigación por el supuesto hurto de motocicleta.