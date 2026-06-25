Video: robaron una moto en Villa Elisa, pero el GPS permitió capturar a los sospechosos

Un joven de 18 años fue víctima de un robo agravado al mediodía del miércoles en el barrio 29 de Septiembre de Villa Elisa. Dos hombres que se desplazaban a pie lo interceptaron cuando salía de una fotocopiadora y, mediante amenazas con una supuesta arma de fuego, le despojaron de su motocicleta.

La víctima, identificada como Michel Manuel Osorio Osorio, denunció el hecho al Sistema 911. Agentes de la Comisaría 11ª Central de Arroyo Seco acudieron de inmediato al lugar e iniciaron un operativo de búsqueda con apoyo del Grupo Águila.

Según el informe policial, el biciclo robado es una motocicleta Kenton GTR 200, modelo 2024, de color rojo.

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GPS permitió rastrear la motocicleta

El oficial Alexis Duarte informó que el rastreo fue posible gracias al sistema de geolocalización instalado en la motocicleta.

Los agentes siguieron la señal hasta el barrio San José de Fernando de la Mora, donde localizaron el biciclo abandonado. Posteriormente, mediante un rastrillaje en la zona y el análisis de imágenes de circuito cerrado, lograron ubicar a los presuntos responsables.

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“Primeramente recuperamos el biciclo y posteriormente, con las características proporcionadas por la víctima y las filmaciones, procedimos a la aprehensión de los sujetos”, explicó el uniformado.

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Réplica de arma y llave de la motocicleta

Durante el procedimiento, los intervinientes incautaron una réplica de arma de fuego tipo pistola, que habría sido utilizada para intimidar a la víctima durante el asalto.

Además, uno de los detenidos tenía en su poder la llave de contacto de la motocicleta robada, elemento que fortaleció las sospechas en su contra.

Los aprehendidos fueron identificados como Cristian David Fernández Ríos, de 34 años, y Fabio Junior Uriarte Coronel, de 30 años.

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Ambos registran antecedentes

De acuerdo con los registros policiales, Fernández Ríos cuenta con antecedentes por tentativa de robo agravado, robo y robo agravado en distintas causas. Por su parte, Uriarte Coronel registra antecedentes por hurto agravado.

Si bien los investigadores no confirmaron que integren una banda dedicada al robo de motocicletas, reconocieron que ambos poseen antecedentes por delitos contra la propiedad.

Los detenidos quedaron a disposición del fiscal Pedro Clever, de la Unidad Penal N.º 3 de Villa Elisa, mientras continúan las diligencias para esclarecer completamente el caso.