Aprehenden a sospechoso de hurto en una obra en construcción en San Lorenzo

Un hombre con varios antecedentes fue aprehendido este martes tras ser señalado como uno de los supuestos autores de un hurto registrado en una obra en construcción de San Lorenzo. El procedimiento estuvo a cargo de agentes de la Comisaría 53ª Central.

El hecho fue denunciado por Marian Mabel Morales Morel, de 31 años, quien informó a los agentes que dos hombres ingresaron al predio y sustrajeron rollos de cable y otros elementos de construcción.

La obra está ubicada en el barrio San Miguel de San Lorenzo. Tras recibir la denuncia, los agentes acudieron al lugar y accedieron a las imágenes del circuito cerrado de la propiedad, donde quedaron registrados los dos sospechosos.

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Rastrillaje terminó con una aprehensión

Según el informe policial, uno de los hombres tenía el rostro descubierto y vestía una remera oscura con blanco, short bermuda oscuro y una gorra del mismo color. El segundo sospechoso llevaba un pulóver con capucha negro y pantalón buzo oscuro.

Los agentes realizaron un rastrillaje en la zona con base en las características observadas en las imágenes de circuito cerrado. El primer sospechoso fue reconocido por los policías como una persona conocida en el sector.

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Finalmente, localizaron al hombre sobre las calles San Roque y Tobas, del barrio San Miguel, alrededor de las 13:00. Fue identificado como Eddy Luis Alberto Jara Portillo, quien quedó aprehendido y fue trasladado hasta la sede policial.

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Cuenta con varios antecedentes

De acuerdo con los antecedentes consignados en el informe policial, Jara Portillo registra causas por hurto agravado, hurto especialmente grave y exposición al peligro en el tránsito terrestre.

El jefe de la Comisaría 53ª, comisario Moreno Urizar, señaló que el sospechoso también cuenta con antecedentes relacionados con hechos de hurto y robo registrados en los últimos años.

El jefe policial indicó que el segundo supuesto autor ya estaría identificado. Sin embargo, explicó que la Policía aguarda mayores elementos, entre ellos las declaraciones de la víctima y del aprehendido, para avanzar con las diligencias correspondientes.

Fiscalía definirá situación del aprehendido

El procedimiento fue comunicado al fiscal de San Lorenzo, Ever García, de la Unidad Penal N.º 2, quien dispuso que Jara Portillo permanezca en la sede policial hasta su comparecencia.

Respecto a los objetos denunciados como hurtados, el jefe policial señaló que continúan las tareas investigativas para intentar recuperarlos. La investigación queda ahora bajo dirección del Ministerio Público.