Vestidos de policías y con un croquis de una vivienda: así cayeron cuatro violentos asaltantes

Los sospechosos fueron sorprendidos vestidos con prendas similares a uniformes que utilizan los agentes del Departamento de Investigaciones de la Policía Nacional y tenían en su poder un croquis de una vivienda, además de armas y otros elementos utilizados para cometer asaltos.

El procedimiento se realizó a las 1:10 de este miércoles sobre la avenida Carlos Alberto Sarubbi, en el Km 10, lado Acaray de esta capital departamental.

Según datos, cuando los intervinientes intentaron verificar el vehículo de los sospechosos, el conductor realizó maniobras peligrosas para intentar escapar. Sin embargo, fueron interceptados. Al bajarse los delincuentes del vehículo, todos tenían uniformes similares a los intervinientes.

Durante el procedimiento fueron incautados dos automóviles, un revólver calibre .357 con seis proyectiles; una pistola calibre 6,35 con cinco cartuchos, chalecos tácticos, prendas con inscripción de Investigaciones, cinco quepis, tres pasamontañas, celulares y una pata de cabra.

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy

Lo que llamó especialmente la atención de los intervinientes fue el hallazgo de un croquis que, según el jefe de Investigaciones de Alto Paraná, comisario principal Wilfrido Maldonado, correspondería a una vivienda que los sospechosos presuntamente tenían previsto asaltar esta madrugada. El esquema incluso detallaba uno de los dormitorios y la ubicación de una caja fuerte.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

Los detenidos fueron identificados como Patricio Vera Sánchez (35), quien registra orden de captura por robo agravado, César Ramón Alviso Duarte (42), Fabio Ramón Maidana Ortigoza (27) y Elvio Paiva Riveros (42).

Serían autores de un violento asalto ocurrido el domingo

Los investigadores sospechan que los detenidos serían autores de un violento asalto domiciliario ocurrido el domingo pasado en una vivienda ubicada en el Km 11, lado Acaray, de Ciudad del Este.

En aquella ocasión, tres hombres con los rostros cubiertos irrumpieron en la vivienda y redujeron con suma violencia a los ocupantes, incluso frente a sus hijos menores de edad, para apoderarse de G. 15 millones. El hecho quedó íntegramente registrado en el circuito cerrado de la vivienda, cuyas imágenes permitieron identificar a los ahora detenidos.