Bus de la Policía Nacional choca contra animales vacunos sueltos sobre la Ruta PY08

El accidente se registró a las 02:10, a la altura del km 208 de la ruta PY08 Dr. Blas Garay, cuando el ómnibus de la Policía Nacional, perteneciente a la Agrupación Especializada, regresaba de un servicio realizado en una cancha de fútbol de la ciudad de Asunción.

El vehículo era guiado por el suboficial ayudante Diego Armando Armoa Santacruz, de 31 años, quien se encontraba al mando del ómnibus que transportaba a 54 agentes policiales con destino a la Dirección de Policía de Prevención y Seguridad del departamento de Guairá.

De acuerdo con el informe de la Comisaría 32ª de Aguapety, al llegar al citado tramo, una manada de vacas se atravesó repentinamente sobre la ruta. El conductor no pudo esquivar a los animales debido a la corta distancia y a las condiciones climáticas que se registraban en ese momento.

El ómnibus terminó embistiendo frontalmente a los vacunos, causando la muerte de cinco animales en el lugar. Como consecuencia del choque, el vehículo policial sufrió daños materiales en la parte delantera y desperfectos mecánicos que le impidieron continuar el recorrido.

Luego del accidente, el personal policial fue trasladado a otro ómnibus para continuar el viaje hacia el departamento de Guairá, mientras que el vehículo involucrado quedó en el sitio bajo responsabilidad de su conductor.

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Personal de la Comisaría 32ª de Aguapety intervino en el procedimiento y se labró el acta correspondiente de todo lo actuado.