Barrio Chiquito: intentó atacar a policías con un puñal, fue detenido y luego liberado por Fiscalía

Gabriel Bernardo Toledo Ortiz (21) y Cristhian Alejandro Vázquez (22) fueron detenidos anoche en el barrio Santa Lucía de Asunción, conocido popularmente como “Barrio Chiquito”, por presunta resistencia a la autoridad e intento de agresión contra agentes policiales con un arma blanca tipo puñal. Sin embargo, ambos recuperaron su libertad pocas horas después por disposición de la Fiscalía.

El procedimiento se realizó alrededor de las 20:00 durante una patrulla preventiva efectuada por agentes de la Comisaría 19ª de Asunción.

Según el informe policial, los uniformados acudieron a la denominada “canchita” del barrio, ubicada en Teniente Caballero y Última, tras recibir denuncias de vecinos por polución sonora, disturbios en la vía pública y supuestas riñas vinculadas al consumo de drogas.

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Uno de los detenidos intentó atacar a los agentes

El subjefe de la Comisaría 19ª de Asunción, subcomisario Livio Brizuela, explicó que los dos hombres adoptaron una actitud sospechosa al percatarse de la presencia policial y posteriormente intentaron huir del lugar.

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Durante la persecución, Toledo Ortiz habría desenfundado un arma blanca e intentado atacar a los agentes intervinientes. No obstante, fue reducido antes de concretar la agresión y posteriormente trasladado junto con el otro detenido hasta la sede policial.

Brizuela agregó que, durante el procedimiento, no fueron encontrados estupefacientes en poder de los aprehendidos. No obstante, los intervinientes presumen que estos habrían arrojado alguna sustancia durante la huida para evitar ser vinculados con esta.

Fiscalía dispuso la liberación de los detenidos

Tras permanecer aproximadamente seis horas en la comisaría, ambos hombres fueron liberados por disposición de la fiscal Claide Acosta.

Según relató el subcomisario Brizuela, la representante del Ministerio Público argumentó que el supuesto ataque contra los agentes no llegó a concretarse y que no se registraron lesiones ni derramamiento de sangre durante el incidente.

“Por eso, ella determinó que no hay motivo para imputación y, por tal motivo, dispuso la libre circulación”, manifestó.

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Policía cuestiona la decisión fiscal

El subjefe policial expresó además su preocupación por la decisión adoptada y advirtió sobre la posibilidad de que los ahora liberados vuelvan a involucrarse en hechos delictivos.

“Vamos a esperar, contando horas, que estas personas, al recuperar su libertad, cometan otro hecho punible inclusive más grave”, sostuvo.