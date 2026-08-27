Detienen en Asunción a hombre que habría hurtado celular a repartidor

Un hombre con antecedentes penales fue aprehendido este miércoles en el barrio Republicano de Asunción, luego de ser señalado como el presunto autor del hurto de un teléfono celular a un repartidor de mercaderías.

El procedimiento se realizó alrededor de las 17:20, sobre las calles 35 Proyectadas y Japón. El afectado fue identificado como Diego Ariel Martínez Romero, de 38 años, quien se encontraba realizando su recorrido de reparto cuando el sospechoso habría aprovechado un descuido para apoderarse de su teléfono.

El aparato hurtado es un Xiaomi Redmi A5 de color plateado, según el informe de la Comisaría 8ª de Asunción.

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Lo ubicaron tras un rastrillaje

El conductor habría logrado divisar al sospechoso mientras escapaba y alertó a agentes policiales. Los uniformados iniciaron un rastrillaje en la zona baja y coordinaron el procedimiento con personal de la Comisaría 24ª Metropolitana, hasta localizar al presunto autor.

El detenido fue identificado como Armando Nicolás Coronel Cañete, de 28 años. Según la Policía, al momento de ser ubicado intentó escapar y habría intentado agredir a los intervinientes.

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Los agentes lograron reducirlo e incautaron de su poder un arma blanca de aproximadamente 20 centímetros, con mango de madera y una vaina de plástico de color negro.

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Cámaras confirmaron la sospecha policial

Inicialmente, Coronel habría negado haber cometido el hurto. Sin embargo, los intervinientes recurrieron a las imágenes de cámaras de seguridad de las inmediaciones para respaldar el procedimiento.

Según explicó el Crio. Misael Aguilera, jefe de la Comisaría 8ª, las imágenes permitieron corroborar que el hombre aprehendido sería la misma persona que habría cometido el hurto.

El sospechoso quedó detenido en la dependencia policial y fue puesto a disposición del Ministerio Público.

Salió de prisión hace cuatro meses

Coronel Cañete cuenta con antecedentes por hurto agravado en grado de tentativa, de 2019, y hurto agravado, de 2020, de acuerdo con los registros policiales.

El jefe policial señaló además que el hombre habría salido de prisión hace aproximadamente cuatro meses y que ya se habían recibido denuncias sobre presuntos hechos cometidos nuevamente en la zona.