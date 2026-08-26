Detienen a un hombre tras violento robo domiciliario en Villa Elisa

Un violento robo domiciliario se registró alrededor de las 2:30 de este miércoles en el barrio Rosedal de Villa Elisa. Tres hombres ingresaron por la fuerza a una vivienda ubicada sobre Mburucuyá casi Tulipanes y redujeron a los integrantes de una familia.

La víctima, María Ester Melgarejo Duarte, de 34 años, se encontraba dentro de la casa junto con su pareja, Iván Elías Delgado Ledezma, y su hijo de 14 años.

Los delincuentes habrían ingresado tras forcejear la puerta. Uno de ellos apuntó con una pistola al adolescente, quien se encontraba descansando en su habitación.

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El menor reconoció a su primo

Según el informe policial, uno de los asaltantes tenía el rostro parcialmente cubierto, pero dejaba visible la barba. El adolescente lo reconoció como su primo, Nicolás Manuel Meza Ibarra, de 31 años, por sus rasgos y su voz.

El sospechoso se dirigió directamente hasta un ropero y se apoderó de una caja fuerte. Dentro se encontraban documentos, un título de terreno ubicado en Ypané, documentaciones de una camioneta Chevrolet S10 y aproximadamente G. 50.000.000 en efectivo.

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Posteriormente, el hombre habría obligado al menor a pedirle a su madre que abriera la puerta de la habitación donde se encontraba encerrada junto con su pareja.

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La familia pidió auxilio a los gritos

Cuando la mujer abrió la puerta, observó a dos de los desconocidos dentro de la vivienda y a uno de ellos portando un arma de fuego. Ante esta situación, volvió a cerrar rápidamente la puerta con llave y comenzó a pedir auxilio a los vecinos a los gritos.

Los delincuentes finalmente huyeron del lugar a bordo de un Toyota Ractis de color gris, según el informe policial actualizado. También se denunció el robo de un teléfono celular Redmi A14, de color verde claro, habilitado a una línea de Tigo.

La Policía informó que existen imágenes de circuito cerrado correspondientes a la zona exterior de la vivienda y que estas podrían ser relevantes para determinar la identidad y el recorrido de los responsables.

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Detienen a uno de los sospechosos

Horas después del asalto, agentes de la Comisaría 17ª Central-San Isidro Lambaré realizaban patrullaje preventivo en inmediaciones del barrio Rosedal cuando la víctima habría visualizado a Nicolás Meza, a quien sindicó como uno de los autores.

El hombre reside a pocos metros de la vivienda afectada. Al ser identificado, según el informe policial, habría adoptado una actitud prepotente y agredido física y verbalmente a los intervinientes. Los agentes utilizaron la fuerza para reducirlo y concretaron su aprehensión.

Meza registra un antecedente por robo agravado correspondiente al año 2022, de acuerdo con el sistema informático de la Policía Nacional.

Investigan a los otros dos asaltantes

Tras su aprehensión, el sospechoso fue trasladado hasta el Hospital de Villa Elisa para un diagnóstico médico y posteriormente quedó a disposición del Ministerio Público.

El procedimiento fue comunicado al asistente fiscal de turno de la Unidad Penal N.º 3 de Villa Elisa, Abg. Alan Gwynn, quien informó al fiscal Pedro Clever. Este último dispuso la detención de Meza a cargo de su unidad fiscal.

La investigación continúa para identificar a los otros dos hombres que participaron del asalto y determinar el destino de la caja fuerte, el dinero, los documentos y el teléfono celular sustraídos.