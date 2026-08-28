Gracias a publicación de ABC recuperan un automóvil denunciado como robado

El 13 de febrero del 2021 el diario ABC reportó un trágico accidente protagonizado por un automóvil Toyota Ractis azul, con matrícula AABA 193 en la zona de Valle Pucú de la ciudad de Areguá.

De acuerdo con el informe policial de aquel caso, el vehículo estaba al mando de Pedro Sebastián Benítez Coronel, de 20 años, quien falleció en el sitio al igual que su acompañante Diego Ariel Fernández Benítez (18). Otros dos jóvenes que viajaban en el mismo auto resultaron gravemente heridos.

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Supuestamente en horas de la madrugada, estaba circulando a muy alta velocidad desde Areguá hacia Luque y poco antes de alcanzar el cauce del arroyo Yukyry, el auto salió fuera de control y se estrelló contra un poste del tendido eléctrico.

Por otra parte, casi cuatro años después, Oscar Raúl García Molas (36), en la tarde del 5 de septiembre del 2024 denunció en la oficina de guardia de la comisaría 3ª de Asunción el robo de su automóvil Toyota Ractis azul, con matrícula AAPO 260.

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La víctima aseguró que a la mañana dejó estacionado su vehículo sobre la calle Brasil casi Teniente Fariña y al salir del trabajo, poco después de las 13:00 ya no encontró su automóvil. Aparentemente los maleantes utilizaron un inhibidor de señales ya que no se activaron la alarma ni el sistema de rastreo satelital del vehículo.

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Ahora, a casi dos años de aquel robo, personal del departamento Control de Automotores al mando del subcomisario César Jara estaban efectuando controles de vehículos en la ciudad de Luque, cuando un automóvil Toyota Ractis azul llegó al retén.

Agente sospechó, “googleó” y así constató antecedente del automóvil

A simple vista el vehículo no presentaba ningún inconveniente y el supuesto propietario identificado como Rodrigo Huespe Martínez (51) contaba con todos los documentos. Pero aparentemente algunos rastros de golpes e imperfecciones llamó la atención de uno de los agentes, quien rápidamente buscó en Google la matrícula que tenía AABA.

Grande fue la sorpresa de los uniformados cuando apareció en la pantalla del celular el informe del trágico accidente del 2021, sobre la muerte de dos jóvenes en un auto de similares características y que llevaba la misma chapa. Aquel auto había quedado completamente destrozado.

Ante esto el vehículo fue demorado y sometido a peritaje que confirmó el corte de parte del chasis y la sustitución con otra pieza metálica en el lugar donde estaban los números de chasis. Aparentemente le pusieron números de chasis y la matrícula del auto siniestrado.

El caso fue informado al fiscal Orlando Paiva, quien ordenó la incautación del auto y la liberación del poseedor, quien luego deberá ser llamado a declarar en la Fiscalía. Según los agentes el auto incautado es el mismo que fue denunciado como robado en septiembre del 2024.