Imputan a detenidos con 30 armas de guerra en Pedro Juan Caballero

El fiscal antidrogas de Amambay, Celso Morales, informó que imputó por tenencia sin autorización de drogas peligrosas (marihuana) a los hermanos Blas Antonio y Fredy Alberto Figueredo López.

Morales indicó que solicitó que los mismos sean remitidos a la cárcel. Agregó que los procesados tuvieron la oportunidad de declarar ante el Ministerio Público, pero se abstuvieron de hacerlo.

La causa abierta está relacionada con la incautación de tres kilos de marihuana prensada y picada que sería de alta potencia o premium durante un allanamiento. Durante el operativo también fueron hallados y decomisados 30 fusiles, calibre 7.62, según el fiscal del caso.

La incautación de droga de muestra y 30 fusiles fue realizada por la Secretaría Nacional Antidrogas (Senad) el domingo último en una vivienda ubicada en el barrio Virgen de Caacupé de Pedro Juan Caballero, donde se procedió también a la detención de los hermanos Figueredo López.

El caso por tenencia de armas fue derivado a Asunción

El fiscal Celso Morales explicó que todo lo relacionado con la incautación de un arsenal compuesto por 30 fusiles calibre 7.62 fue derivado a la Unidad de Lucha Contra el Crimen Organizado por disposición de la Fiscalía General del Estado. La investigación quedará a cargo de la fiscala Ingrid Cubilla.

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