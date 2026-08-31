Policiales
31 de agosto de 2026 a la - 16:35

Reclaman precariedad en la logística de la Policía para cobertura del Mundial de Rally, pero la Comandancia lo niega

Agentes de policía en uniforme amarillo y negro marchan ordenadamente, con banderas de diferentes países ondeando de fondo.
Agentes de policía marchan en formación durante la cobertura del Mundial de Rally en un ambiente de celebración internacional.Gentileza

Uniformados de la Policía Nacional reclamaron de manera anónima las precariedades en las que trabajaron para la cobertura del Mundial de Rally. Las autoridades policiales negaron la situación y explicaron los detalles de la logística implementada.

Por Sergio González

Efectivos de la Policía Nacional realizaron reclamos ante presuntas precariedades en las que muchos uniformados realizaron la cobertura del Mundial de Rally. Para el operativo, más de 3.000 policías fueron comisionados al departamento de Itapúa.

Refieren que eran dejados por más de 24 horas en los tramos de competencia, con alimentos precarios, sin baños ni posibilidad de moverse del sitio hasta que terminara su cobertura. Refieren que el primer día hubo relevos, pero desde el segundo día las jornadas eran más extendidas.

Según explicaron, esta situación es recurrente, debido a que el año pasado, en el Mundial de Rally, ya había ocurrido. Tras el término del evento internacional, los uniformados fueron devueltos a sus direcciones correspondientes.

Hombre en camiseta oscura interactúa con un uniforme militar que sostiene una mochila con bandera de Brasil en una zona exterior iluminada.
Se entregaron 2.500 kits que tenían en la mochila para la merienda, cena, almuerzo y desayuno de ración fría. Previo al ingreso a los tramos, almorzaban en sus bases y, al terminar el servicio, había una cena en la misma base, según la respuesta de la autoridad policial.

Los denunciantes solicitaron omitir sus identidades para evitar posibles represalias en la institución.

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Respuesta de la Comandancia

El comisario general inspector José Concepción Vera Gamarra, director general de la Dirección de Administración y Finanzas de la Policía Nacional, explicó que el operativo tenía turnos rotativos y que la cobertura de tramos era de 24 horas.

Mesa con mantel verde, platos de fideos y carne, canasta de pan y botella de agua Essap, sin personas visibles.
Este era el plato servido en los locales donde estuvieron los uniformados asentados durante el Mundial de Rally.

Se entregaron 2.500 kits que tenían en la mochila para la merienda, cena, almuerzo y desayuno de ración fría. Previo al ingreso a los tramos, almorzaban en sus bases y, al terminar el servicio, había una cena en la misma base.

Sobre el acceso a los baños, explicó que los organizadores coordinaron con los vecinos y pobladores locales para que pudieran permitir a los uniformados tener un baño cerca.

Mujer con cabello atado cocina en olla grande, mientras hombres en chalecos policiales observan desde atrás, esperando comida.
Según indicó el comisario Vera, los uniformados comían antes del servicio y tenían asegurada nuevamente la comida tras salir de los tramos.

Quienes cubrieron el primer día volvieron el tercero, pero las mochilas eran recargadas, según detalló el comisario Vera.