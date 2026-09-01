Fernando de la Mora: detienen a dos mecánicos que manipulaban un auto incautado

Dos hombres fueron detenidos este lunes por la tarde luego de ser sorprendidos presuntamente manipulando partes de un vehículo que se encontraba depositado bajo custodia fiscal, sobre la calle 28 de Febrero casi Tomás Romero Pereira, en la zona norte de Fernando de la Mora.

El procedimiento se produjo alrededor de las 17:00, cuando agentes de la Comisaría 2ª Central realizaban una patrulla preventiva por el sector. Los uniformados observaron un automóvil Mercedes-Benz C220, con el motor en marcha y estacionado junto a otro Mercedes-Benz que se encontraba incautado.

Según el informe policial, dos hombres estaban manipulando componentes del vehículo depositado. Al ser consultados, manifestaron que eran mecánicos y que habían llegado desde la ciudad de Luque.

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Uno tenía orden de captura y otro arresto domiciliario

Los agentes identificaron a los sospechosos como Juan Carlos Miller Yubis, de 45 años, y Oscar Solís López, de 48 años. Ambos manifestaron dedicarse a la mecánica y residir en la ciudad de Luque.

La Policía constató además que Miller Yubis contaba con una medida de arresto domiciliario, mientras que Solís López registraba una orden de captura por un supuesto caso de violencia familiar.

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De acuerdo con los antecedentes proporcionados por la Policía, Miller Yubis debía cumplir arresto domiciliario por una causa de supuesta apropiación, según una resolución judicial de marzo de este año. Solís López, por su parte, tenía una orden de captura emitida en octubre de 2023.

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El vehículo estaba bajo custodia del Ministerio Público

El automóvil que estaban manipulando es un Mercedes-Benz C270 CDI, modelo 2002, con matrícula BSD508, que se encontraba depositado a disposición del Ministerio Público, bajo responsabilidad de una unidad fiscal de Fernando de la Mora.

El informe señala que el motor y el cigüeñal del vehículo estaban separados del chasis y se encontraban sobre la capa asfáltica. Los policías observaron a los dos hombres manipulando componentes que estaban a la vista.

El comisario José Acosta explicó que en el sector de la calle 28 de Febrero existen varios vehículos depositados a disposición de distintas unidades fiscales. La Policía mantiene vigilancia preventiva en el lugar para evitar el hurto de piezas.

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“Venían a buscar repuestos”, según la Policía

De acuerdo con el jefe policial, los sospechosos aparentemente llegaron hasta el lugar con la intención de obtener repuestos, pero de manera irregular. Los agentes intervinieron antes de que pudieran retirar las piezas del vehículo.

En el procedimiento también fue incautado el Mercedes-Benz C220 negro, con matrícula BYE672, en el que se desplazaban los detenidos. El rodado quedó a disposición de la Fiscalía.

El caso fue comunicado a la fiscala de turno de Fernando de la Mora, Jessika Verocay, quien dispuso la permanencia de ambos hombres a disposición de su unidad fiscal. También se comunicaron las situaciones procesales de los detenidos a las autoridades que llevan sus respectivas causas.