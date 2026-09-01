Fernando de la Mora: intentó robar dinero de un vivero y fue reducido por empleados

Un hombre de 30 años fue aprehendido este lunes por la tarde luego de ser sorprendido cuando presuntamente intentaba robar el dinero guardado en la caja de un vivero de Fernando de la Mora.

El hecho ocurrió alrededor de las 16:30 en el local Deco 8 Plants, ubicado sobre la calle Fulgencio Yegros entre Pacha Garmendia y San Francisco, en la zona sur de la ciudad.

Según el reporte de la Comisaría 2ª Central, el hombre ingresó al local aprovechando que uno de los empleados se encontraba atendiendo a un cliente. Posteriormente, se dirigió hasta la oficina de atención y comenzó a revisar una caja ubicada en una de las esquinas.

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Lo sorprendieron dentro de la oficina

El movimiento fue advertido por uno de los empleados, quien sorprendió al sospechoso en flagrancia. Al ser consultado sobre el motivo de su presencia en la oficina, el hombre no habría podido justificar su ingreso.

Posteriormente, intentó escapar del lugar, pero fue reducido por los empleados. Los trabajadores solicitaron la presencia de agentes policiales, quienes procedieron a su aprehensión.

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El propietario del vivero cuenta además con imágenes de circuito cerrado en las que quedó registrado el ingreso del sospechoso y su desplazamiento hasta la oficina. Las grabaciones fueron puestas a disposición de los investigadores.

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Tiene 11 antecedentes penales

El aprehendido fue identificado como Osvaldo César Villanueva, de 30 años, quien cuenta con un extenso historial de antecedentes penales.

De acuerdo con el informe policial, registra 11 antecedentes, entre ellos por hurto, hurto agravado, tentativa de hurto agravado y robo agravado, correspondientes a los años 2011, 2014, 2015, 2017, 2019, 2021, 2022, 2023, 2024 y 2026.

La Policía señaló que el sospechoso fue detenido en flagrancia por el supuesto hecho de hurto en grado de tentativa.

No se precisó cuánto dinero había en la caja

El encargado del local manifestó que en la caja se encontraba dinero correspondiente a la recaudación del día. Sin embargo, no se precisó el monto que había en el interior ni si el sospechoso llegó a apoderarse de alguna suma.

El procedimiento fue comunicado a la fiscala de turno de la Unidad Penal N° 1 de Fernando de la Mora, Jessika Verocay, quien dispuso que Villanueva permanezca a disposición del Ministerio Público.

La investigación continúa para determinar las circunstancias del intento de hurto y establecer si el detenido estaría relacionado con otros hechos similares.