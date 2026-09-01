Intentaron llevarse autopartes y huyeron en moto: fueron detenidos tras una persecución

Dos hombres fueron aprehendidos anoche tras ser sorprendidos cuando presuntamente intentaban sustraer autopartes de vehículos estacionados en la vía pública, en el barrio Villa Aurelia de Asunción.

El hecho ocurrió alrededor de las 21:00, en inmediaciones de las calles Capitán Vicente Suárez y Presbítero Lorenzo Pérez Vellozo. Según el informe policial, la víctima, Diego David Dure Velázquez, se encontraba dentro de su vivienda cuando observó a dos desconocidos manipulando varios vehículos.

Los sospechosos también se acercaron al automóvil de la víctima e intentaron quitarle uno de los espejos. Al percatarse de la situación, el propietario salió para impedir el robo, pero los hombres abordaron rápidamente una motocicleta y escaparon.

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Persecución durante unas 30 cuadras

Los vecinos alertaron a la Policía y se inició un operativo conjunto entre agentes de la Comisaría 10ª de Asunción y la Comisaría 12ª Metropolitana.

El oficial Marcos Collante señaló que la persecución se extendió durante aproximadamente cinco minutos y unas 30 cuadras. Los agentes realizaron un rastrillaje por las calles de la zona hasta localizar a los sospechosos.

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Los dos hombres circulaban en una motocicleta Yamaha FZ-FI de color negro. Durante la intervención, ambos cayeron del biciclo, circunstancia que facilitó su aprehensión, según explicó el oficial.

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Incautaron herramientas utilizadas para el intento de robo

Los detenidos fueron identificados como Richard Diosnel Martínez Ferreira, de 19 años, y Gustavo Adolfo Juárez Benítez, de 31 años. Ambos son oriundos del barrio Trinidad y, según la Policía, no cuentan con antecedentes penales.

Durante el procedimiento fueron incautados una pinza con mango amarillo y un cuchillo de mesa con mango de color naranja, elementos que presuntamente serían utilizados para retirar las autopartes. También fue incautado un teléfono celular, que quedó a disposición del Ministerio Público.

La motocicleta Yamaha, modelo FZ-FI Blue Ore, año 2016, con chapa 517 BSB, también quedó incautada. Según la Policía, el biciclo no figura como robado y contaba con la documentación correspondiente.

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No llegaron a sustraer ninguna autoparte

El oficial Collante explicó que los sospechosos fueron sorprendidos antes de concretar el robo. No llegaron a retirar el espejo ni ninguna otra pieza de los vehículos.

Los aprehendidos optaron por guardar silencio y no brindaron explicaciones sobre lo ocurrido.

El procedimiento fue comunicado a la fiscala de turno, Ariela Chaparro, de la Unidad Penal N° 2 de la Fiscalía Barrial N° 8, quien quedó a cargo de la investigación del supuesto hecho de tentativa de hurto de autopartes.