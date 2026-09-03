Detienen a conocido tortolero por atraco en concurrido supermercado de la avenida Félix Bogado

El supuesto tortolero capturado es Esteban David Benítez Meaurio, de 37 años, alias Ere Wey, cuya carrera delictiva se inició hace 17 años, cuando fue arrestado por falsificación de cheques, aunque después se especializó en el atraco a vehículos estacionados.

Esta nueva detención fue practicada ayer miércoles por policías del Departamento de Investigaciones de Asunción, quienes localizaron al sospechoso en Antequera y San Isidro del barrio Valle Apu’a de Lambaré.

Esteban David Benítez Meaurio sería el autor de un caso de tortoleada reportado el 8 de julio pasado en el estacionamiento del supermercado Superseis situado en la avenida Félix Bogado y Japón de la capital.

Las cámaras de seguridad grabaron el robo. Las imágenes enseñan al que sería Ere Wey cuando llegó al súper en un coche Toyota New Vitz, del cual descendió y se dirigió hacia una camioneta Kia Seltos que estaba estacionada en frente.

Aparentemente, el tortolero usó un inhibidor que evitó que el propietario bloqueara su camioneta cuando bajó del vehículo.

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Justamente, el dueño del Kia Seltos fue el que descubrió al delincuente en plena acción, ya que regresó a su vehículo rápidamente.

En el video se ve que el dueño del Kia Seltos intentó retener al tortolero, pero este subió al Toyota New Vitz y escapó con su cómplice que había quedado en el volante.

Sus antecedentes

El ahora detenido, Esteban David Benítez Meaurio, alias Ere Wey, fue arrestado por primera vez el 17 de noviembre de 2009 en Asunción, cuando trabajaba en una agencia de despachantes de aduanas, tras ser acusado de extraer la suma de 130 millones de guaraníes de una cuenta habilitada en un banco capitalino, mediante la emisión de cheques adulterados.

El mismo hombre fue capturado otra vez el 7 de febrero de 2020 en Lambaré, luego de ser filmado en varios atracos a vehículos estacionados, por lo que después tuvo que ayudar a la Policía a recuperar su automóvil con el cual cometía los golpes, que ya estaba escondido en una playa de venta.

El 3 de marzo de 2022, Esteban David Benítez Meaurio, alias Ere Wey, y Emilio Ramón Aguilera Prieto, alias Cachorro, fueron arrestados en Asunción en conexión con una serie de atracos a vehículos estacionados.

El mismo personaje, Ere Wey, fue perseguido y capturado por su propia víctima, el 27 de enero de 2024 en Asunción, después de que robara dinero y otras pertenencias que estaban dentro de un coche que quedó estacionado en la calle. Cuando eso actuó con Jesús María Prieto Weinerlen.