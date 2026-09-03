Detienen a exconcejal colorado por supuestos vínculos con ‘Macho’ Acosta

La Secretaría Nacional Antidrogas (Senad) informó que ayer, miércoles, logró la detención de un exconcejal municipal colorado del distrito Yby Pytá, señalado como supuesto miembro de la organización criminal cuyo liderazgo es atribuido al supuesto narcotraficante Felipe Santiago Acosta, alias ‘Macho’.

Según el informe de la Senad, agentes de su Grupo de Investigación Sensible, con apoyo del Comando de Operaciones de Defensa Interna, realizaron ayer un allanamiento en la localidad de Brítez Cue, departamento de Canindeyú, durante el cual detuvieron a Juan Antonio Villalba, exconcejal de Yby Pytá por la Asociación Nacional Republicana (ANR, Partido Colorado).

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Según sospechan los investigadores de la Senad que investigan la estructura vinculada al narcotráfico que supuestamente lidera Felipe Acosta, el exconcejal Villalba forma parte de la organización “desempeñando presuntamente funciones relacionadas con la protección política y el apoyo logístico de la estructura”.

“Posible componente logístico” en estructura criminal

La Senad cree que Villalba brindó alojamiento y refugio al propio Acosta y a otros miembros de su grupo y que estaría “vinculado a la adquisición de materia prima ilícita”, concretamente marihuana picada, para la organización atribuida a ‘Macho’.

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Los investigadores apuntan también a Villalba como un “posible componente logístico” dentro de la estructura narco, ya que cuentan con información que indica que el exconcejal estaría involucrado en la “colocación” de marihuana picada o prensada.

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El allanamiento que resultó en la detención de Villalba se enmarca en la ‘Operación Ignis’, una investigación de la Senad que apunta específicamente a la estructura criminal supuestamente liderada por Felipe Acosta.