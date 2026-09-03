Incautan vehículo y armas utilizadas en asalto tipo comando a ganadero oriundo de Hohenau

Agentes del Departamento de Investigaciones, en compañía del agente fiscal de Colonias Unidas, Rodrigo Lepreti, realizaron dos allanamientos en la ciudad de Capitán Miranda, en el marco de la investigación de un robo agravado, cometido el pasado 5 de agosto. La víctima fue un ganadero identificado como Federico Galeano Ledezma (67), oriundo de Hohenau.

Las intervenciones se realizaron en cumplimiento del mandamiento judicial firmado por la jueza Melisa Carlson. Las residencias allanadas pertenecen a Yolanda Bernarda Ramos, según el informe policial. Una de las casas está ubicada en el kilómetro 21 de la ruta PY06, mientras que la otra está a unos 500 metros del lugar.

La intervención se desarrolló a las 6:00 de este miércoles y, como resultado, los intervinientes hallaron elementos que estarían relacionados con el crimen investigado. Entre ellos, una camioneta Nissan Frontier (2012), con matrícula BTG 546, que fue utilizada por el grupo criminal para huir del lugar donde abandonaron la camioneta de la víctima.

Además de un arma de fuego tipo escopeta, calibre 20, marca F.I.E. CORP.; un revólver calibre 22, de procedencia alemana; un aparato celular de la marca Samsung, modelo Galaxy A16, de color negro; dos portapistolas de color negro; siete cartuchos sin percutir, calibre 22; catorce cartuchos sin percutir, calibre 20; ropas y calzados varios. Los elementos quedaron a cargo del Ministerio Público.

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El asalto

Un grupo armado de al menos seis integrantes interceptó sobre un camino vecinal de Hohenau al ganadero Federico Benicio Galeano Ledesma (67), quien se dirigía a llevar su camioneta a un lavadero. El mismo fue despojado de su rodado, una camioneta Land Cruiser, junto a un trabajador que llevaba otro de sus automóviles, una Isuzu D-Max (2027) roja.

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Ambos vehículos fueron interceptados de manera violenta por una Hyundai Tucson, color oscuro y con chapa DAT198 -robada en Central-. Los criminales despojaron a Galeano de una cantidad de dinero en efectivo (entre G. 16 y G. 20 millones) y, tras lograr su cometido, abordaron la camioneta Isuzu roja para darse a la fuga a gran velocidad. En el lugar del asalto dejaron abandonada la Hyundai Tucson en la que habían llegado para perpetrar el golpe.

La camioneta fue hallada horas después gracias al sistema GPS, en una zona boscosa de Carumbey, en el distrito de Jesús. Los investigadores presumen que en ese lugar abordaron la camioneta Frontier que fue ahora incautada en los allanamientos.

Los intervinientes explicaron que tendrían identificados a los presuntos autores y que el teléfono incautado será clave para obtener datos que ayuden a dar con el paradero de la banda criminal.