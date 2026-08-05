Policiales
05 de agosto de 2026 a la - 12:33

Hohenau: asaltan a un estanciero y recuperan su camioneta luego de una persecución

Camioneta Isuzu D-Max roja atrapada en vegetación densa, cubierta de barro, en un entorno rural sin personas visibles.
Un grupo de delincuentes asaltó a un empresario ganadero y su empleado en un camino rural.Gentileza

Un grupo de seis delincuentes armados y encapuchados emboscó a un empresario ganadero y a su empleado en un camino rural que une los distritos de Hohenau y Jesús. Los malvivientes se alzaron con una suma de dinero en efectivo y una camioneta.

Por Sergio González

El asalto tipo comando ocurrió a las 08:00 de la mañana en un tramo vecinal de la Colonia Guaraní. La víctima, Federico Benicio Galeano Ledesma (67), un conocido agricultor y ganadero domiciliado en Hohenau, se dirigía hacia un lavadero a bordo de su camioneta Land Cruiser.

Detrás de su vehículo iba su empleado, Edgar Yurtz, al mando de una camioneta Isuzu (2027) color rojo y aún sin chapa.

Al alcanzar el límite con el distrito de Jesús, ambos vehículos fueron interceptados de manera violenta por una Hyundai Tucson, color oscuro y con chapa N° DAT198.

Del rodado descendieron seis hombres fuertemente armados —presumiblemente con escopetas— y con los rostros cubiertos, quienes encañonaron y obligaron a descender a los conductores.

Lea más: Natalio: llegó a la comisaría denunciado por violencia familiar y constataron que era buscado por Interpol

Colección de herramientas y objetos sobre tierra roja, incluyendo palas, picos y un martillo, sin personas visibles.
Un grupo de delincuentes armados asaltó a un empresario y su empleado en un camino rural.

Roban dinero y camioneta a estanciero en Hohenau

Los criminales despojaron a Galeano de una cantidad de dinero en efectivo —cuyo monto exacto está pendiente de confirmación— y, tras lograr su cometido, abordaron la camioneta Isuzu roja para darse a la fuga a gran velocidad. En el lugar del asalto dejaron abandonada la Hyundai Tucson en la que habían llegado para perpetrar el golpe.

Tras la alerta al sistema policial, agentes de la Comisaría 12ª de Hohenau iniciaron un cierre de rutas e impartieron una orden de captura a través de la Red Penca Base de la Policía Nacional. La clave para la localización del vehículo robado fue el dispositivo GPS integrado con el que contaba la Isuzu de la víctima.

Guiados por la señal satelital, los efectivos desplegaron un fuerte operativo táctico que culminó en una zona boscosa de la Colonia Carumbey, ya en el distrito de Jesús, donde los asaltantes se vieron obligados a abandonar la camioneta Isuzu roja debido a la presión policial. El rodado fue recuperado intacto, aunque los sospechosos lograron internarse en el monte.

SUV Hyundai rojo con daños visibles en un camino rural, rodeado de vegetación densa y condiciones de neblina.
Delincuentes armados asaltan a un empresario ganadero y su empleado en un camino rural, robando efectivo y una camioneta.

Peritos del Departamento de Criminalística e investigadores de la Policía Nacional inspeccionaron la Hyundai Tucson abandonada por la banda en la escena del crimen. Los agentes confirmaron que la chapa que llevaba puesta no le corresponde a ese automóvil. Además, del interior del habitáculo se incautaron varias evidencias, como martillos, destornilladores, cables, un bidón, calzados, una mochila roja y otras herramientas.

El procedimiento quedó bajo la supervisión directa del director de Policía de Itapúa, el comisario general inspector Hilario Godoy Mantefli, con participación del Departamento de Automotores y el Ministerio Público. A estas horas, las fuerzas tácticas prosiguen con las averiguaciones y los rastrillajes en la zona boscosa para dar con el paradero de los seis integrantes de la banda.

Policía cerca de un vehículo averiado en camino de tierra, con capó levantado y daños visibles en la parte frontal derecha.
Un policía documenta la situación de un vehículo averiado tras emboscada a un empresario ganadero y su empleado.