Detienen a presunto ladrón de herramientas y recuperan algunas evidencias

De acuerdo con el relato de los investigadores, el constructor de obras identificado como De Los Santos Mesa Antúnez (51), domiciliado en el barrio Barcequillo de la ciudad de San Lorenzo, estaba al mando de la construcción de un edificio ubicado en la calle Sapucai casi Primero de Mayo del barrio Laurelty, en la ciudad de Luque.

El profesional estaba utilizando un enorme contenedor para guardar todas sus herramientas, ya que eran muchas y muy difícil de transportar todos los días al término de la jornada laboral.

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Aparentemente, los maleantes fueron alertados de que herramientas muy cotizados en el mercado negro quedaban guardados en la obra en construcción durante los fines de semana, por lo que idearon todo un plan para robarlo.

Precisamente, en la noche del domingo 2 de agosto los maleantes llegaron hasta la obra de la calle Sapucai casi Primero de Mayo, en Laurelty, y aprovecharon la oscuridad para ingresar hasta la donde estaba el contenedor y los abrieron a la fuerza.

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Luego los intrusos comenzaron a cargar las herramientas en un motocarro y escaparon del sitio con los costosos elementos de trabajo. En su momento la víctima había mencionado que el perjuicio que le causaron los ladrones supera los G. 10.000.000.

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Tras la denuncia del hecho, efectivos de Investigaciones de Central comenzaron a verificar las cámaras de seguridad de la zona donde se produjo el robo, también hablaron con algunos vecinos.

Ladrón de herramientas fue identificado

Con esos elementos llegaron a identificar el vehículo utilizado y con ese dato identificaron a uno de los sospechosos, quien resultó ser Aníbal Rodrigo Méndez Vera (27), cuya orden de detención fue ordenada por el Ministerio Público.

En la mañana de hoy, los agentes de Investigaciones ejecutaron dos allanamientos en forma simultánea en la zona de Calleí, Méndez fue ubicado y detenido en una de las propiedades intervenidas, tenía consigo el motocarro y dos de las herramientas supuestamente denunciadas como hurtadas.

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En la otras propiedad intervenida también se encontraron una pala, un pico con mango de madera, una pala de punta y una motobomba sumergible, que fueron incautadas por la Fiscalía en el marco de la citada investigación.

El detenido será interrogado por los investigadores, buscando que confiese donde vendió todo lo robado para que puedan ser recuperados y devueltos al afectado, según informaron fuentes de la Policía.