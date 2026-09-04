Policía rescata en San Lorenzo a supuesto traficante secuestrado para ser asesinado

El secuestro se produjo alrededor de las 22:00 de ayer jueves, en la zona de las calles Lucio Carmona y Gerardo Paciello, en el barrio Reducto de la ciudad de San Lorenzo, departamento Central.

La víctima resultó ser Carlos Gabriel Jara Olmedo, de 32 años, con antecedentes por homicidio doloso, tentativa de robo agravado, robo, lesión grave y homicidio doloso en grado de tentativa y dos casos de narcotráfico.

Este fue llevado a la fuerza en un automóvil Toyota Platz plateado, año 2005, con chapa BYK 293, en el que estaban al menos cuatro hombres.

Alerta posibilitó rescate en San Lorenzo

El informe de la comisaría 31° Central de Reducto dice que “los intervinientes fueron alertados por vecinos que un grupo de personas estaba en la vía pública, generándose una riña en el lugar, y al percatarse de la presencia policial abordaron el vehículo, dándose a la fuga, siendo perseguidos por los intervinientes, quienes lograron alcanzarlos”.

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El reporte añade que tras revisar el interior del auto, los policías encontraron a la víctima con rastros de sangre y señales de haber sido golpeado brutalmente en todo el cuerpo.

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Los ocupantes del automóvil y por ende supuestos autores del ilícito son Osmar Benjamín Sanabria Fleitas, de 20 años, domiciliado en Capiatá, con antecedentes por robo agravado; Pedro Rubén González Rodríguez, de 22 años, domiciliado en Capiatá, con antecedentes por robo; Natanael Segovia Espínola, de 23 años, domiciliado en Capiatá, sin antecedentes, y Pablo Antonio Fernández González, de 27 años, domiciliado en Capiatá, sin antecedentes, quien manejaba el coche.

Víctima de secuestro sigue internada

Los agresores tenían también una cartera en la que escondían 23 dosis de cocaína, listas para la venta. De hecho, esto es lo que hace suponer a la Policía que se trató de una puja entre banda de traficantes.

La víctima, Carlos Gabriel Jara Olmedo, estaba prácticamente inconsciente cuando lo rescataron. Tenía marcas de golpes en todo el cuerpo, desde la cabeza hasta los pies. Ahora se encuentra internada en estado de observación.

El procedimiento fue comunicado al fiscal de Narcotráfico de Central, Ranulfo Arnaldo Venialgo, aunque también se dio participación al fiscal penal de San Lorenzo, César Damián Jiménez Cano, quien también dispuso la detención de los cuatro sospechosos.