Asaltan local a metros de la Comisaría 24 de San Antonio y aprehenden al presunto autor

Un local dedicado a la venta de celulares, accesorios, minicargas y servicios de pagos fue asaltado este lunes en San Antonio. El establecimiento está ubicado a pocos metros de la Comisaría 24ª, cuyos agentes lograron aprehender posteriormente al presunto autor.

El sospechoso fue identificado como José Daniel García Estigarribia, de 22 años, quien quedó a disposición del Ministerio Público. Según informó el subcomisario José Pinto, de la Comisaría 24ª de San Antonio, el joven habría llegado hasta el local a bordo de un automóvil blanco.

El hecho ocurrió alrededor de las 18:30. De acuerdo con el relato del propietario, Bruno Barquinero, el vehículo ya estaba estacionado frente al establecimiento desde aproximadamente las 17:15, más de una hora antes del asalto.

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Cámaras fueron claves para identificarlo

Barquinero explicó que no se encontraba en el local al momento del robo. Tras retirarse, recibió una llamada de su secretario, quien le informó que acababan de ser asaltados.

El propietario observó posteriormente las imágenes del circuito cerrado y detectó un vehículo Fun Cargo blanco. El registro llamó su atención porque el mismo automóvil había sido visto anteriormente en las inmediaciones del negocio.

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“Ya después me di cuenta” de que el vehículo estaba estacionado desde las 17:15, relató Barquinero. Incluso señaló que, antes del asalto, pasó nuevamente frente al lugar y constató que el rodado continuaba allí.

Las imágenes permitieron además establecer que el mismo vehículo había sido utilizado el pasado 3 de septiembre, según la denuncia. Con estos datos, los responsables del local comunicaron a la Policía la identidad de quien podría estar detrás del asalto.

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El presunto autor era conocido por la víctima

Uno de los elementos llamativos del caso es que el propietario manifestó conocer al sospechoso. Dijo que conoce a su novia y a su suegro, y que incluso solían saludarse cuando se encontraban.

Barquinero aseguró que inicialmente no creyó que pudiera tratarse de él. “A mí me sorprendió lo que fuera él”, manifestó. Según explicó, lo consideraba prácticamente un conocido y nunca imaginó que pudiera estar involucrado en el asalto.

El subcomisario Pinto confirmó que la víctima reconoció plenamente al sospechoso mediante las imágenes de circuito cerrado. El hombre, finalmente, se presentó por sus propios medios frente al local y quedó aprehendido.

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Se llevaron celulares y dinero

Según la Policía, durante el procedimiento fueron recuperados ocho teléfonos celulares. La víctima manifestó que faltaría al menos otro aparato.

El propietario calculó que los delincuentes se llevaron entre ocho y nueve celulares, además de dinero en efectivo. Estimó que el perjuicio rondaría los G. 5 millones, aunque aclaró que el monto exacto todavía debe ser determinado debido a que el establecimiento también funciona como local de pagos.

Pinto señaló que el dinero en efectivo no pudo ser recuperado.

De acuerdo con la denuncia, el sospechoso habría ingresado armado. La víctima indicó que el hombre portaba un arma de fuego y le exigió dinero y un teléfono celular que se encontraba detrás de un depósito.

La Policía indicó que el aprehendido no registra antecedentes y que el caso fue comunicado al Ministerio Público, que deberá determinar las circunstancias del hecho y la eventual responsabilidad penal del joven.