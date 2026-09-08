No pueden determinar causa del ACV de Hugo Javier, dice director del HNI

Ayer el exgobernador de Central Hugo Javier González fue internado en la unidad de terapia intensiva del HNI a raíz de un ACV que sufrió cuando estaba en su celda del Pabellón Industrial La Esperanza de la ex Penitenciaría Nacional de Tacumbú, actual Centro Nacional de Prevenidos.

González cumple su condena de 10 años de privación de libertad por el multimillonario desvío de fondos públicos durante la emergencia sanitaria del COVID-19 de cuando era gobernador. El exgobernador colorado cartista fue hallado inconsciente en su celda cerca de la medianoche del domingo por uno de los guardias.

El director del HNI, Miguel Ferreira, explicó que hoy Hugo Javier amaneció estable hemodinámicamente, sin alteraciones, dentro de parámetros normales y sin necesidad de utilizar medicamentos vasoactivos, los cuales a veces se necesitan para mantener vital al paciente, aunque sigue intubado con coma inducido, siendo monitoreados la presión intracraneana que dentro de todo está con parámetros normales, lo que resaltó es un signo muy positivo.

Descartó que esté fuera de peligro, motivo por el cual continúa en terapia intensiva, pero destacó como importante el que el cuadro no haya empeorado dentro de las primeras 24 horas del evento, aunque dijo que tienen que ver cómo evoluciona en las próximas 24 a 48 horas.

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“No hay duda de que tuvo traumatismo”

El médico dijo que no existe duda de que Hugo Javier sufrió un traumatismo de cráneo, pero aclaró que desconocen si fue consecuencia de un accidente o si fue a consecuencia de un trauma directo.

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“Lo que nosotros confirmamos es que él tuvo un traumatismo. Ahora, ¿por qué se golpeó la cabeza?, primero tuvo un ACV, por decirte, se desmayó y al desmayarse pierde el equilibrio y cae bruscamente o él recibió un trauma directamente a nivel del cráneo, eso es lo que no podemos determinar nosotros solos. Eso debe hacerse a través de una investigación y sumando varias situaciones”, precisó.

Entre las situaciones a ser analizadas, citó que se deben tener en cuenta las imágenes que se obtuvieron, estudiar el ambiente, el lugar del hecho, cómo pasó, cómo se le encontró al paciente, cómo estaban sus signos vitales, si alguna persona le vio, le examinó, entre otros.

Explicó que el ACV es accidente cerebrovascular que por hipertensión o por presión alta, sube la presión y rompe la vena que está dentro del cráneo y produce un sangrado, el cual es igual a la lesión cuando uno presenta traumatismo de cráneo, por lo que genera confusión y dificulta determinar si el mismo se dio por golpes o por un pico de presión.

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Aguardan evolución de Hugo Javier

Detalló que la ficha médica proveída por la penitenciaría no constataba que Hugo Javier era hipertenso o diabético.

Agregó que a medida que evolucione el cuadro podrán determinar si queda totalmente recuperado o con secuelas, o incluso peor.

Sobre el traslado del Hospital de Barrio Obrero al HNI, dijo desconocer el motivo del mismo y que se podría deber a la falta de camas en las unidades de terapia intensiva de los hospitales cercanos a la penitenciaría.