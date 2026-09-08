Cuadro de meningitis complica salud de Hugo Javier: ¿cuáles son los pasos a seguir?

El exgobernador del Departamento Central, Hugo Javier González, quien permanece internado en estado delicado en el Hospital Nacional de Itauguá (HNI), sufre actualmente una complicación en su ya delicado cuadro clínico tras detectarse una infección por meningitis bacteriana, según confirmó este martes en conferencia de prensa el director médico del centro asistencial, el doctor José Espínola Orrego.

El hallazgo se concretó mediante el análisis del líquido cefalorraquídeo extraído a través del catéter cerebral que le fue instalado para monitorear y aliviar la presión intracraneana. Los estudios de laboratorio confirmaron la presencia de Streptococcus pneumoniae (neumococo).

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Origen de la infección e independencia del cuadro vascular

De acuerdo con el diagnóstico médico, la bacteria habría ingresado a la cavidad craneal como consecuencia directa del traumatismo sufrido durante el confuso episodio registrado entre el domingo y el lunes en su lugar de reclusión.

“Lo que estamos pensando es que en el traumatismo con la fractura del cráneo hizo una comunicación con la parte sinusal. Y ahí pudo acceder el microorganismo. Se activó, digamos”, explicó el doctor.

El profesional aclaró que esta complicación infecciosa no guarda relación directa con el eventual accidente cerebro vascular (ACV) ni con las circunstancias previas del hecho: “Es totalmente independiente. No tiene nada que ver con el ACV”, aseveró.

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Asimismo, mencionó que la intervención neuroquirúrgica para el sellado de la fractura ósea deberá posponerse hasta que el cuadro infeccioso sea superado mediante un tratamiento de antibióticos de cinco a siete días.

🔴 AHORA | El Dr. José Espínola, director del Hospital Nacional de Itauguá, informó que Hugo Javier se encuentra estable y continúa en coma inducido.



🔹 Presenta signos vitales estables, parámetros bajos en el respirador y sin picos febriles.

🔹 El cuadro diagnosticado es… pic.twitter.com/so7PA3eOwj — ABC TV Paraguay (@ABCTVpy) September 8, 2026

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Signos vitales estables y pronóstico reservado

Pese al diagnóstico de meningitis, el director médico señaló que los signos vitales del condenado exgobernador se encuentran estables en la unidad de terapia intensiva, sin requerimiento de drogas inotrópicas ni registros de picos febriles dentro del servicio asistencial.

En cuanto al manejo del paciente, se mantendrá la sedación al menos por las próximas horas para evaluar su respuesta neurológica tras el retiro de los fármacos. “Todos sus signos vitales están estables. Los parámetros de la máquina, el respirador, son bajos. Él tiene algunos movimientos espontáneos, tiene reflejos pupilares, tiene reflejos tusígenos. Los reflejos están todos conservados”, manifestó.

Respecto a la causa inicial de los sangrados cerebrales, el médico indicó que no se descarta del todo la posibilidad de un ACV espontáneo en la zona del tronco cerebral, aunque también presenta lesiones compatibles con el mecanismo de golpe y contragolpe.

Mientras la investigación judicial y fiscal continúa en curso, con la presencia de autoridades judiciales en el hospital para interiorizarse del estado del recluso, el equipo médico aboca sus esfuerzos principales al control de la infección meníngea y a la monitorización continua de la presión intracraneana.

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