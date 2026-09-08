Tortoleros escapan tras chocar a policía en Asunción

El accionar de los tortoleros en el barrio Las Lomas de Asunción fue advertido alrededor de las 20:30 del sábado pasado, por el suboficial ayudante Steven Morales, quien estaba efectuando patrullaje a bordo de una motocicleta. El uniformado vio cuando los ocupantes de una camioneta Kia Sportage gris, con techo negro, iban descendiendo y observando el interior de vehículos estacionados con la ayuda de una linterna.

El patrullero inmediatamente comunicó por radio su posición y lo que estaba observando, pero los maleantes también se dieron cuenta de que fueron descubiertos y comenzaron a alejarse raudamente del sitio.

Allí se generó una persecución que duró varias cuadras, durante la cual el solitario patrullero iba informando su ubicación por radio para que sus compañeros pudieran interceptar la camioneta en la que iban los presuntos tortoleros.

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Pero en el momento en que llegaron a la intersección de la calle Julián Alarcón y la avenida Molas López, otra camioneta que iba adelante obligó a la Sportage a bajar la velocidad, lo que hizo que el policía a bordo de la moto los alcanzara.

Tortoleros chocaron a patrullero y abortaron persecución

En ese momento el que estaba al mando de la camioneta Kia Sportage tomó la decisión de frenar, poner marcha atrás y chocar contra el patrullero para evitar que continúe con la persecución.

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Una cámara de circuito cerrado instalada en el sitio grabó el momento en que la camioneta de los desconocidos retrocedió contra la moto e hizo que el uniformado cayera al pavimento y su biciclo resultó con daños.

Esto fue aprovechado por los desconocidos para seguir en marcha atrás hasta encontrar el espacio para dar vuelta y escapar definitivamente de la zona, que segundos después se llenó de policías.

El jefe de la comisaría 10ª de Asunción señaló que los tortoleros constantemente atacan en la zona, pero curiosamente los que llegan a ser detenidos y puestos a cargo de la Justicia recuperan muy rápidamente su libertad y vuelven a delinquir en la misma zona.