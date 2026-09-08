Policiales
08 de septiembre de 2026 a la - 13:31

Tortoleros escapan tras chocar a policía en Asunción

El solitario patrullero logra alcanzar la camioneta de los supuestos tortoleros, porque otro vehículo le salió al paso. Fue el sábado pasado en el barrio Las Lomas de Asunción.
El solitario patrullero logra alcanzar la camioneta de los supuestos tortoleros, porque otro vehículo le salió al paso. Fue el sábado pasado en el barrio Las Lomas de Asunción.

Agentes de la comisaría 10ª de Asunción se vieron obligados a redoblar esfuerzos para evitar que los maleantes conocidos como tortoleros sigan operando en la jurisdicción. En la noche del sábado último uno de los patrulleros sorprendió en plena acción a los ladrones en el barrio Las Lomas.

Por ABC Color

El accionar de los tortoleros en el barrio Las Lomas de Asunción fue advertido alrededor de las 20:30 del sábado pasado, por el suboficial ayudante Steven Morales, quien estaba efectuando patrullaje a bordo de una motocicleta. El uniformado vio cuando los ocupantes de una camioneta Kia Sportage gris, con techo negro, iban descendiendo y observando el interior de vehículos estacionados con la ayuda de una linterna.

El patrullero inmediatamente comunicó por radio su posición y lo que estaba observando, pero los maleantes también se dieron cuenta de que fueron descubiertos y comenzaron a alejarse raudamente del sitio.

La camioneta de los maleantes retrocede y golpea la moto del patrullero que cae sobre el pavimento.
La camioneta de los maleantes retrocede y golpea la moto del patrullero que cae sobre el pavimento.

Allí se generó una persecución que duró varias cuadras, durante la cual el solitario patrullero iba informando su ubicación por radio para que sus compañeros pudieran interceptar la camioneta en la que iban los presuntos tortoleros.

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Pero en el momento en que llegaron a la intersección de la calle Julián Alarcón y la avenida Molas López, otra camioneta que iba adelante obligó a la Sportage a bajar la velocidad, lo que hizo que el policía a bordo de la moto los alcanzara.

Tortoleros chocaron a patrullero y abortaron persecución

En ese momento el que estaba al mando de la camioneta Kia Sportage tomó la decisión de frenar, poner marcha atrás y chocar contra el patrullero para evitar que continúe con la persecución.

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Una cámara de circuito cerrado instalada en el sitio grabó el momento en que la camioneta de los desconocidos retrocedió contra la moto e hizo que el uniformado cayera al pavimento y su biciclo resultó con daños.

Los maleantes aprovechan la situación para dar vuelta y escapar del lugar.
Los maleantes aprovechan la situación para dar vuelta y escapar del lugar.

Esto fue aprovechado por los desconocidos para seguir en marcha atrás hasta encontrar el espacio para dar vuelta y escapar definitivamente de la zona, que segundos después se llenó de policías.

El jefe de la comisaría 10ª de Asunción señaló que los tortoleros constantemente atacan en la zona, pero curiosamente los que llegan a ser detenidos y puestos a cargo de la Justicia recuperan muy rápidamente su libertad y vuelven a delinquir en la misma zona.