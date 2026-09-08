Ypané: Recuperan motocicleta hurtada gracias al GPS y aprehenden a cinco personas

La Policía recuperó una motocicleta denunciada como hurtada y aprehendió a cinco personas durante un procedimiento realizado en la noche del lunes en Ypané. La ubicación del biciclo fue posible gracias al sistema de rastreo GPS instalado en el biciclo.

El procedimiento se inició alrededor de las 20:30, luego de que la víctima comunicara el hecho a través del sistema 911. El denunciante proporcionó los datos de la motocicleta y la ubicación exacta que marcaba el dispositivo de rastreo.

El suboficial Marcos Gómez, de la Comisaría 23ª Central de Ypané, explicó que se alertó a agentes del Grupo Lince, quienes acudieron hasta el punto señalado.

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Cinco personas fueron aprehendidas

Al llegar al lugar, los agentes visualizaron la motocicleta estacionada dentro de una vivienda. Los policías ingresaron al inmueble y procedieron a la aprehensión de cinco personas que se encontraban en el sitio.

El biciclo recuperado es de la marca Buler, modelo Faiter 200 cc, de color azul, con matrícula 176 ABMM. La Policía también incautó otras cuatro motocicletas que estaban en el lugar.

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Según el informe policial, ninguno de estos cuatro biciclos registra actualmente denuncia ni pedido de búsqueda y localización. Sin embargo, los ocupantes no pudieron presentar documentación que acreditara su procedencia.

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Motos con chapas retiradas o dañadas

Los agentes observaron además que algunas de las motocicletas tenían las chapas retiradas, dobladas o dañadas. La Policía verificó los números de chasis en el sistema y, hasta el momento, no detectó irregularidades en esos registros.

El suboficial Gómez señaló que presumen que las motocicletas pertenecen a las personas aprehendidas, aunque ninguna pudo justificar documentalmente su origen.

La Policía incautó una Kenton GTR 150 LTD blanca, una Kenton GL 200 roja, una Kenton DKRE 200 negra y una Kenton GTR 200 azul, modelo 2024.

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Uno de los aprehendidos tiene orden de captura

Entre los cinco aprehendidos se encuentra Eder de Jesús Vera Colmán, de 19 años, quien cuenta con una orden de captura por un supuesto caso de hurto agravado en la Fiscalía de Ñemby.

Además, según la Policía, el joven cuenta con arresto domiciliario por hurto agravado en Itauguá. Los otros cuatro aprehendidos son mayores de edad y no registran antecedentes, de acuerdo con los datos proporcionados por los intervinientes.

Gómez aclaró que no pueden afirmar que Vera Colmán sea la persona que habría hurtado la motocicleta recuperada, debido a que no cuentan con imágenes de circuito cerrado que permitan establecer esa circunstancia.

Fiscalía investiga el origen de las motocicletas

Las cinco personas quedaron a disposición del Ministerio Público de J. Augusto Saldívar. En el caso de Vera Colmán también intervienen la Fiscalía de Ñemby y el Juzgado Penal de J. Augusto Saldívar, debido a las causas que ya pesan sobre él.

La investigación deberá determinar ahora si las demás motocicletas incautadas tienen alguna relación con hechos delictivos y establecer cómo llegaron hasta la vivienda intervenida.