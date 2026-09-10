Asunción: aprehenden a dos sospechosos de hurtar accesorios de vehículos

En la tarde del miércoles, dos hombres fueron aprehendidos por agentes de la Comisaría 6ª de Asunción, luego de ser encontrados a bordo de un vehículo que, según la Policía, transportaba varios accesorios de automóviles presuntamente hurtados.

El procedimiento se realizó alrededor de las 15:40 sobre las calles Tte. Zotti y Quesada, donde los uniformados interceptaron un Toyota Vitz, color plateado, año 2008, en el que se desplazaban los sospechosos.

Los aprehendidos fueron identificados como Esteban Iván Medina Ferreira, de 27 años, y Gabriel Vergara, de 33 años. De acuerdo con la Policía, ambos figuran sin antecedentes en el sistema Quantum.

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Un video permitió identificar el vehículo

El subcomisario Rolando Ramírez, de la Comisaría 6ª, explicó que el procedimiento se inició a partir de denuncias por el hurto de accesorios de vehículos. Una de las denunciantes entregó a los agentes imágenes de un circuito cerrado en las que se observaba el hecho.

La información fue comunicada inmediatamente a los patrulleros y motociclistas de la zona. Los agentes recibieron las características del vehículo y finalmente lograron localizarlo sobre Tte. Zotti y Quesada.

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Tras la intercepción, el rodado y sus ocupantes fueron trasladados hasta la sede policial para la revisión correspondiente, previa comunicación con el Ministerio Público.

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Ocho espejos y nueve tapas incautados

Durante la inspección del Toyota Vitz, los agentes encontraron ocho espejos retrovisores, nueve tapas de retrovisores de distintos colores y cinco grapas del sistema de movimiento de espejos.

También fueron incautados dos teléfonos celulares, además del vehículo utilizado por los sospechosos.

El subcomisario Ramírez señaló que no fueron encontradas armas ni herramientas en poder de los aprehendidos. Según explicó, el tipo de hurto investigado puede ser cometido manualmente, mediante la extracción de los accesorios cuando los vehículos quedan estacionados y sus propietarios se descuidan.

Dos denuncias y una investigación fiscal

Las denuncias que dieron origen al procedimiento fueron presentadas por Lourdes Anahí Arévalos Agüero, de 31 años, y María Griselda Larrea Sanabria, de 42 años. Entre los bienes denunciados figuran un espejo retrovisor y una tapa con su respectivo espejo del lado derecho.

Ramírez indicó que los dos hombres no brindaron declaraciones durante el procedimiento y permanecieron en silencio ante las consultas de los intervinientes.

El caso fue comunicado a la fiscala Patricia Sánchez, de la Unidad Penal N.º 5 de la Fiscalía Sede 1 de Asunción, quien dispuso que ambos aprehendidos permanezcan en la Comisaría 6ª a disposición del Ministerio Público, mientras avanza la investigación.