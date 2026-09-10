Presunto robafarmacias fue detenido tras fingir convulsión

Un hombre con antecedentes por hurto, hurto agravado y exposición al peligro fue detenido por agentes de la Comisaría 19ª Metropolitana, luego de ser vinculado a una serie de robos registrados en farmacias ubicadas en el barrio Bella Vista de Asunción.

Se trata de Nelson Marcelo Feijo Prieto (30), quien fue capturado en la vía pública tras una investigación que se desencadenó de manera fortuita a partir de una denuncia por disturbios.

El subcomisario Livio Brizuela, de la Comisaría 19ª Metropolitana, relató que alrededor de las 23:30 recibieron una llamada alertando sobre dos personas que estaban protagonizando una pelea en inmediaciones del parque Mburicao.

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Pelea por G. 10.000 derivó en la identificación

La denuncia fue realizada por familiares y vecinos, quienes señalaron que dos hermanos estaban protagonizando una pelea, que se habría originado por una disputa relacionada con G. 10.000.

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Al llegar al lugar, los agentes demoraron a uno de los involucrados y lo trasladaron hasta la sede policial para su identificación.

Habría fingido una convulsión para evitar el procedimiento

Según el reporte policial, una vez en poder de los agentes, el hombre simuló sufrir una convulsión con el aparente objetivo de ser derivado a un centro asistencial y evitar así el proceso de identificación.

Los uniformados lo trasladaron hasta un hospital, donde el médico de guardia solicitó que permaneciera internado para observación. Durante ese procedimiento, los agentes registraron los datos personales del paciente y comunicaron la información al jefe de la dependencia policial.

Fue entonces cuando el subcomisario Brizuela relacionó la identidad del hombre con una serie de hurtos que venían siendo investigados en farmacias de la zona.

Era buscado por hurtos en farmacias cercanas al Ineram

De acuerdo con los investigadores, el sospechoso ya era buscado por varios hechos de hurto registrados en locales farmacéuticos ubicados en las inmediaciones del Neuropsiquiátrico, el Instituto de Medicina Tropical y el Ineram.

Tras establecer la posible vinculación, el jefe policial ordenó a uno de los agentes regresar al hospital para verificar la situación del hombre.

Sin embargo, al llegar nuevamente al centro asistencial, menos de 15 minutos después, los policías constataron que el paciente ya había recibido el alta médica y abandonado el lugar.

Grabaciones y vecinos ayudaron a identificarlo

Posteriormente, los agentes realizaron un recorrido por la zona donde solía circular y lograron ubicarlo nuevamente en la vía pública.

La Policía confirmó que se trataba del mismo hombre que aparecía en grabaciones de circuito cerrado captadas durante los hurtos investigados.

Además de las grabaciones, la colaboración de vecinos permitió identificar plenamente al sospechoso como el presunto responsable de los robos, según reveló el subcomisario.

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Así operaba el supuesto autor de los hurtos

Según explicó el subcomisario Brizuela, el hombre utilizaba una modalidad simple para cometer los ilícitos. “Generalmente actúa como cliente. Cuando el vendedor se distrae, sustrae el objeto y se da a la fuga”, detalló el jefe policial.

En una las imágenes de circuito cerrado, se lo ve agarrar termos del mostrador de la farmacia y salir corriendo.