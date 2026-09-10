Hurto a escuela de J. Augusto Saldívar: se llevaron carne, electrodomésticos y golosinas

Una escuela de la compañía Toledo Cañada, de J. Augusto Saldívar, fue blanco de un hurto durante la madrugada del miércoles. Tres hombres ingresaron al predio y se llevaron alimentos, electrodomésticos y otros objetos de la institución.

El hecho ocurrió entre las 17:00 del martes y las 6:40 del miércoles en la Escuela N.º 883 Coronel Felipe Toledo, ubicada sobre la avenida Toledo Cañada. El director de la institución, Emiliano Javier González Ortiz, realizó la denuncia ante la Policía.

Según el reporte, los delincuentes habrían ingresado por la parte posterior del establecimiento. Las cámaras de circuito cerrado permitieron observar a tres hombres durante el ingreso y la sustracción de los objetos.

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Identificaron a uno de los sospechosos

Agentes de la Comisaría 20ª Central iniciaron las tareas investigativas y realizaron averiguaciones con vecinos de la zona. Con esos datos lograron identificar a uno de los presuntos autores.

La investigación condujo hasta la vivienda de Marcos Antonio Candia Portillo, de 25 años, quien no registra antecedentes. De acuerdo con el informe policial, familiares del sospechoso informaron que este había dejado en una vivienda los objetos sustraídos.

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La hermana del joven, identificada como Araceli Noemí Candia Portillo, habría acudido a la institución para entregar las pertenencias luego de conocer su presunta procedencia.

Lo encontraron cerca de la laguna de Ita

Posteriormente, personal de la Comisaría 20ª y del Departamento de Investigaciones localizó a Candia Portillo en inmediaciones de la laguna de Ita. Según la Policía, el joven manifestó que se encontraba acompañado por Álvaro Moisés González Ríos y otro joven identificado como Thiago, quien presumiblemente sería menor de edad.

Candia Portillo fue aprehendido y quedó a disposición del Ministerio Público. La Policía señaló que ya cuenta con los datos de los otros presuntos involucrados y que estos fueron remitidos a la Fiscalía para las diligencias correspondientes.

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Recuperaron alimentos y electrodomésticos

La Policía informó que logró recuperar la totalidad de los objetos denunciados como hurtados. Entre ellos figuran 15 kilos de carne vacuna, cinco kilos de carne de pollo, tres kilos y medio de dulce de batata, un kilo de queso y cinco litros de aceite de cocina.

También fueron recuperadas dos licuadoras, una mixer industrial, una hervidora, un televisor de 32 pulgadas, cuatro cucharas y cuatro cuchillos de gran tamaño.

Los productos sustraídos correspondían tanto a la cantina como a los alimentos destinados a la merienda escolar, según explicó el suboficial Luis Mallorquín.

El caso fue comunicado al agente fiscal de la Unidad Penal N.º 1 de J. Augusto Saldívar, Ángel Gill, quien dispuso la permanencia de Candia Portillo en la dependencia policial. Asimismo, ordenó la entrega de las evidencias recuperadas al director de la institución y la remisión de las actuaciones a la unidad fiscal.