Ypané: cayó sospechoso de hurtar una casa y lo vinculan con otro hecho

Un joven de 22 años fue aprehendido este miércoles como presunto autor de un hurto domiciliario en Ypané. La Policía lo identificó mediante imágenes de circuito cerrado y lo vinculó con otro hecho registrado un día antes en un gimnasio de la zona.

El procedimiento se realizó alrededor de las 15:00 en una casa en construcción ubicada sobre la calle La Paz, en el barrio Ypané Centro. El sospechoso fue identificado como Dante Isaías Giménez Fariña, quien, según los registros policiales, no contaba con antecedentes.

La investigación comenzó luego de la denuncia presentada por Francisco Villalba, de 43 años. El hombre había salido de su vivienda para llevar a su esposa a su lugar de trabajo y, al regresar, encontró las habitaciones completamente desordenadas.

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Las cámaras fueron claves

La víctima entregó a los agentes imágenes del circuito cerrado de su vivienda. En ellas se observa al presunto autor ingresando al inmueble y llevándose varios objetos.

El comisario Mario Roa, jefe de la Comisaría 25ª Central de Ytororó, explicó que los investigadores también tuvieron acceso a imágenes de un gimnasio de la jurisdicción de la Comisaría 23ª Central, donde se produjo otro hurto durante la madrugada del martes.

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Al comparar ambos registros, los agentes observaron características físicas y vestimenta similares. En las dos escenas, el sospechoso aparece con un buzo y campera negros con franjas blancas, además de una inscripción de Juventus en la espalda y calzado deportivo blanco.

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Se llevó una tablet y alcancías

De acuerdo con la denuncia, del domicilio fueron sustraídas una tablet Samsung Galaxy S9 FE Plus, dos alcancías de plástico con monedas y otra de madera que contenía billetes de G. 100.000.

La Policía realizó posteriormente averiguaciones con fuentes humanas y logró determinar dónde se encontraba el sospechoso. Finalmente, agentes de la Comisaría 25ª lo localizaron en una vivienda en construcción del barrio Ypané Centro.

Durante el procedimiento, los uniformados le comunicaron sus derechos constitucionales y procedieron a su aprehensión.

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Lo vinculan con otro hurto

La Policía sospecha que Giménez Fariña sería también el autor del hurto registrado en el gimnasio de la jurisdicción de la Comisaría 23ª Central. Para establecer esta conexión se tendrán en cuenta las imágenes de ambos establecimientos y otros elementos de la investigación.

El caso fue comunicado al agente fiscal de la Unidad Penal N.º 1, Ángel Gill, quien dispuso que el joven permanezca aprehendido a disposición del Ministerio Público.