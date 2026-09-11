Murió agente de la Caminera que sufrió accidente durante el Mundial de Rally

El inspector de la Patrulla Caminera Ever David Paredes Colmán (33) falleció hoy en el Hospital General de Itapúa (HGI) tras más de 12 días internado en la Unidad de Terapia Intensiva. El funcionario sufrió un accidente en una motocicleta de la institución, cuyas circunstancias no fueron aclaradas, según denuncian los familiares.

Paredes cumplía funciones en el destacamento de Ciudad del Este, en el Alto Paraná, pero fue comisionado a la cobertura del Mundial de Rally (WRC), que se desarrolló entre el 27 y el 30 de agosto de este año. El pasado 29 de agosto, llegó al HGI con fracturas en ambas piernas y costillas. Fue intervenido quirúrgicamente por lesiones internas en el bazo y el riñón.

El hombre sufrió un siniestro vial en el kilómetro 23 de la ruta PY06, sitio en el que, con la motocicleta de la Patrulla Caminera, escoltaba en posta a los corredores del WRC, hasta el acceso al autódromo en el distrito de Capitán Miranda.

Según el informe policial de la Comisaría 11ª, en el lugar del accidente se encontró una camioneta que paró la marcha y cuyo conductor dijo que vio caer al agente de tránsito. Habría sido sometido al alcotest, con resultado negativo.

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Investigación sin norte

Los familiares del ahora fallecido denunciaron públicamente que las lesiones que presentaba Ever Paredes no correspondían a una simple caída. Pidieron a las autoridades que se investigue el caso y se esclarezca.

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El agente fiscal de la causa, Luis Albertini, recibió un informe del Departamento de Criminalística de la Policía Nacional, donde el peritaje de los rodados indicaba que no hubo colisión.

No obstante, esto no determinaba si pudo haber algún roce o maniobra indebida que originara la caída del motociclista, según los peritos.

El padre del agente de tránsito, Juan Carlos Paredes, indicó que no sería la primera vez que su hijo sufre un accidente en servicio. Además, durante su internación en el HGI, refirió que había una persona que le mandó a decir a la familia que «querían arreglar» la situación y que podían costear los gastos médicos del paciente.

El hombre se negó, pero sospechan que se pueda tratar de un personaje al que estarían encubriendo, posiblemente vinculado al sector político local.

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El accidente

El inspector estaba a bordo de la motopatrullera Honda, modelo CB500XAH, color negro, matrícula 145 BUN, propiedad de la Patrulla Caminera. El siniestro vial ocurrió cerca de las 17:40 en el kilómetro 23 de la ruta PY06, en el distrito de Capitán Miranda.

La camioneta que fue inspeccionada por los agentes intervinientes era una Ford, modelo Ranger Raptor DC 3.0, color naranja, matrícula AATX 457, al mando de José Herminio Jager (39). Este hombre habría manifestado a los intervinientes que vio en su retrovisor caer de su motocicleta al inspector.

Entre las inconsistencias que señalan los familiares, refieren que en el informe policial no mencionaban que el rodado era de la Patrulla Caminera y que el siniestro ocurrió mientras el fallecido prestaba servicio para la institución. Además, decía que fue sometido al alcotest, versión que no coincide con el estado de salud en que llegó al HGI.

Además, en el mismo informe policial decía que los automóviles fueron entregados a los involucrados, cuando, por las fracturas en ambas piernas, sería imposible volver a conducir para la víctima.