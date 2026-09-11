Recuperan motocicleta hurtada en una vivienda abandonada en Santiago

El procedimiento se realizó alrededor de las 13:30 de este viernes. Se trata de una motocicleta de la marca Kenton, modelo GTR-150 DLX, año 2019, con matrícula N.º 839HFR.

El biciclo había sido denunciado como hurtado durante la jornada de hoy por su propietario, Carlos Javier Bolla Rodríguez (36), vecino del barrio San Miguel. Tras la denuncia, personal de la citada dependencia policial inició las investigaciones correspondientes que permitieron localizar el vehículo.

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Durante el operativo, los agentes encontraron la motocicleta en el interior de una vivienda abandonada del barrio San Juan.

Tras el hallazgo, se dio intervención al agente fiscal Venancio Giménez, quien dispuso que la motocicleta sea trasladada y depositada en la sede de la Comisaría Séptima. Además, ordenó que el poseedor deba presentarse el próximo lunes ante la Unidad Fiscal para prestar declaración. El vehículo queda oficialmente a disposición del Ministerio Público.