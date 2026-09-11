San Lorenzo: intentó desarmar una camioneta de la Patrulla Caminera y fue detenido

Un hombre de 30 años fue aprehendido durante la madrugada del jueves, luego de ser descubierto dentro del predio de la Patrulla Caminera, en San Lorenzo. Según la Policía, estaba intentando desarmar partes de una camioneta perteneciente al Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones (MOPC).

El procedimiento se produjo alrededor de las 04:30, en el predio ubicado sobre la Ruta PY02 y Alberdi. El sospechoso fue identificado como Carlos Iván Samudio Candia, quien cuenta con antecedentes por hurto agravado.

El hecho fue detectado mediante las cámaras del circuito cerrado de la institución. Personal de guardia observó la presencia de una persona desconocida dentro del predio y dio aviso a los agentes policiales.

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Lo encontraron junto a una camioneta

Agentes del Grupo Lince acudieron rápidamente al lugar y realizaron una búsqueda dentro del predio. Finalmente, localizaron a Samudio Candia cuando presuntamente intentaba desarmar partes de una camioneta Isuzu, modelo 2012, de color negro y amarillo.

El vehículo, con chapa BNG 990 Py, pertenece al MOPC y se encuentra en desuso, según el informe policial.

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El subcomisario Jorge Duarte, de la Comisaría 1ª de San Lorenzo, señaló que el hombre fue encontrado con varias herramientas. También tenía consigo una mochila de color negro, una campera tipo canguro y una remera de color azul.

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No llegó a sacar ninguna pieza

De acuerdo con el jefe policial, el sospechoso no llegó a retirar ninguna parte de la camioneta antes de ser aprehendido.

“Tenía herramientas y eso, una mochila, capucha, canguro”, explicó Duarte, al señalar que el hombre fue trasladado posteriormente hasta la sede de la Comisaría 1ª de San Lorenzo.

El subcomisario indicó que el sospechoso no opuso resistencia durante el procedimiento. Los agentes le comunicaron sus derechos y quedó a disposición del Ministerio Público.

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Las cámaras permitieron alertar a la Policía

Según el informe policial, los subinspectores Dahiana Barrios y Juan Carlos Espínola se encontraban en la oficina de guardia de la Patrulla Caminera cuando observaron mediante el circuito cerrado a una persona desconocida dentro del predio.

Los funcionarios dieron aviso a los agentes del Grupo Lince, quienes acudieron al sitio y localizaron al supuesto autor. La rápida intervención permitió evitar que fueran retiradas partes del vehículo.

Cuenta con antecedentes por hurto agravado

El detenido registra antecedentes por hurto agravado correspondientes a los años 2022 y 2023, según el informe de la Policía Nacional.

El hecho fue comunicado al agente fiscal de turno de la Unidad Penal N° 5 de San Lorenzo, Víctor Maldonado, quien dispuso que Carlos Iván Samudio Candia permanezca en la sede policial a disposición del Ministerio Público.