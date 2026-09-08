“Cementerio de chatarras” de Asunción: colapso refleja abandono de la flota municipal, denuncian

Bajo la actual gestión del intendente de Asunción, Luis Bello (ANR-cartista), la Unidad de Excedentes de la comuna refleja un colapso operativo histórico debido al amontonamiento de vehículos, camiones recolectores y maquinarias en desuso en completo estado de abandono.

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Mientras los gremios de trabajadores municipales responsabilizan de la situación a una política sistemática de falta de mantenimiento y a un presunto desmantelamiento intencional de unidades seminuevas, la administración municipal sostiene que la acumulación responde solamente a la demora en trámites burocráticos para el remate de estos bienes dados de baja.

Colapso visual y abandono de flota pesada en la Unidad de Excedentes

El depósito de la Unidad de Excedentes de la Municipalidad de Asunción, ubicado en la zona del barrio San Pablo, presenta una acumulación masiva de chatarras que sobrepasa la altura de los muros perimetrales, permitiendo que las siluetas de los rodados amontonados sean visibles directamente desde la vía pública.

ABC visitó el predio y constató un apilamiento extremo de rodados, destacándose una furgoneta utilitaria ubicada sobre la carrocería de una grúa de la PMT. Ambos vehículos, se encuentran sin ruedas. Se constata también la presencia acumulada de cabinas de camiones de carga, camionetas tipo pickup y carrocerías metálicas vacías, que presentan severos daños y falta de componentes como parrillas, faros y parachoques debido a la extracción de repuestos.

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Varios de los camiones compactadores de basura amontonados aún conservan inscripciones de campañas municipales pasadas, lo que ratifica que estuvieron operativos hasta hace poco tiempo. Las fotografías registradas en el sitio evidencian que en el lugar se registra un escenario crítico de deterioro absoluto, donde vehículos y las maquinarias a la intemperie sufren el impacto directo del clima sin ningún tipo de protección.

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Entre las chatarras, destaca la presencia de un carro de bomberos de gran porte equipado con una larga escalera telescópica. Este vehículo de emergencia, recibido probablemente mediante donaciones para la asistencia ciudadana, se encuentra totalmente inactivo entre los camiones de basura. El inventario del abandono se completa con una retroexcavadora fuera de servicio.

Gremios denuncian falta de mantenimiento preventivo y destrucción de unidades seminuevas

Consultados por esta situación, desde el Sindicato de Obreros y Empleados de la Municipalidad de Asunción (Sinoema) denunciaron que esta acumulación de restos no responde al desgaste natural de las máquinas. El gremio sostiene que se trata del resultado directo de un abandono sistemático y de la absoluta falta de mantenimiento preventivo por parte de la comuna.

Julio Fernández, secretario general de Sinoema, afirmó que la crisis afecta de forma directa a camiones recolectores y vehículos seminuevos que acumulaban apenas cinco o siete años de uso. El dirigente criticó la cultura institucional de comprar flotas nuevas pero omitir por completo las tareas básicas de lavado y engrase semanal estipuladas en los manuales hasta que los rodados caen en desuso. “Nunca se hace (el mantenimiento) hasta que cae todo. Por eso está la situación de (la Dirección de) Excedentes, la gente parece que quiere comprar no más y no quiere cuidar”, expresó.

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Con una larga carrera en la institución, Fernández aseguró que el nivel actual de abandono y deterioro del parque automotor no tiene precedentes históricos en la comuna. “En estos 37 años de actividad que tengo, nunca estuvo en esta situación el municipio”, dijo. Fernández advirtió además sobre la existencia de un esquema de desmantelamiento o “carneo” sistemático en estos depósitos, donde los camiones son vaciados de sus piezas antes de llegar formalmente a los remates.

“No quiero confirmar, pero eso te descuidas y ya están todos carneados y está la carcasa no más ya ahí para el remate. De una forma salió de acá, del taller municipal, pero en Excedentes no sabés lo que pasó. Llegan, se hace un inventario, pero no puede ser que un vehículo que con 5 o 6 años antes de uso estén ya así prácticamente el chasis no más”, reclamó.

Alertas sobre negocios de privatización, carneo de piezas y precarización laboral

Desde el gremio sostienen que el deterioro de la flota no es casualidad, sino una estrategia deliberada para precarizar el servicio público y justificar futuras privatizaciones en beneficio de empresas particulares. “Detrás de la basura hay muchas empresas, gente interesada, porque ahí ellos ven los medios de generar recursos económicos”, cuestionó Fernández.

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El gremialista advirtió que las privatizaciones prometen soluciones mágicas pero terminan encareciendo todo, citando como ejemplo histórico el servicio de disposición final privatizado hace décadas. “Las empresas que vienen ofrecen el oro, el moro; y los gastos, los costos siempre son altos para la ciudadanía. Al final pagamos los ciudadanos”, remarcó.

En cuanto a las condiciones de la flota que actualmente continúa intentando operar en las calles, el dirigente reveló un escenario de precariedad extrema y peligrosa para los choferes. De la flota anterior a las últimas adquisiciones no queda operativo un solo camión en condiciones técnicas óptimas para la recolección diaria de residuos. “Los vehículos están más o menos como (una persona) que se rompió la pierna y le ponés una varilla al costado con alambre para que no se caiga”, comparó.

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Fernández denunció que la crisis material del servicio de recolección coincide con una reducción drástica del personal de limpieza y un incremento de trabajadores informales. “De 485 barrenderos (que había antes de la pandemia), hoy no alcanzamos 150. Hay gente sin salario que viene y nos ayuda porque juntan cosas, cartón, trabajando gratis para el municipio para poder generar también ellos un recurso económico”, remarcó.

Postura oficial de la municipalidad y trámites en curso para la subasta pública de chatarras

ABC consultó formalmente a Derlis Bobadilla, director de Servicios Administrativos de la comuna, quien minimizó el estado de colapso del depósito de Excedentes al señalar que se encuentra en trámite un proceso de subasta pública, tras lo cual el predio quedará liberado de chatarras. Aunque no dio cifras de la cantidad de vehículos almacenados, señaló que darían a conocer esos datos una vez terminado el proceso de remate.

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El funcionario aclaró que la denominada Unidad de Excedentes cumple la función reglamentaria de concentrar exclusivamente los bienes municipales que ya fueron formalmente dados de baja. Este universo de elementos incluye aquellos móviles y maquinarias que cumplieron por completo su vida útil, quedaron obsoletos o cuyos daños estructurales impiden una reparación económicamente viable.

Bobadilla enfatizó que el estado de deterioro masivo observado en ese predio no constituye un reflejo real de la flota operativa actual de la comuna. Aclaró que la antigüedad de un vehículo no representa por sí misma el criterio técnico fundamental para determinar su baja definitiva del inventario oficial. Explicó que una unidad relativamente nueva puede ser retirada del servicio activo debido a un siniestro vial grave o un daño mecánico mayor insalvable, mientras que modelos más antiguos pueden seguir operando.

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Explicó que la decisión de proceder a la baja definitiva y al descarte institucional se adopta únicamente cuando media un informe técnico que determine que la reparación mecánica ya no es viable para la comuna. Con este mecanismo, la administración busca respaldar legalmente el destino final de cada uno de los bienes mecánicos que dejan de pertenecer al circuito operativo diario.

Prevención de “carneo” de maquinarias

Respecto a las sospechas de “carneo” de los vehículos y maquinarias, Bobadilla señaló que la dependencia municipal cuenta con un libro de actas para registrar el ingreso y egreso de las maquinarias. Agregó que este registro se complementa con un monitoreo físico constante realizado por el personal del lugar y el soporte de cámaras de seguridad.

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El director aseguró además que el predio permanece cerrado permanentemente y que se cubren turnos de vigilancia las 24 horas del día precisamente para evitar que ocurra este tipo de hechos. Todo movimiento de entrada y salida de vehículos queda asentado, añadió.

Además, señaló que existe una cadena de control jerárquico, por el que toda la información y los registros pasan a un control superior a través de una línea de mando organizada que incluye a los custodios, su jefe directo y el jefe de patrimonio, quienes realizan la supervisión de forma sucesiva.