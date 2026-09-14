Imputan por homicidio doloso a mujer acusada de matar a su pareja en Liberación

El Ministerio Público imputó por homicidio doloso a la mujer acusada de infligir una herida mortal en el pecho a su pareja tras una discusión. El trágico suceso ocurrió el pasado sábado en la colonia Jejuí, dentro del distrito de Liberación, departamento de San Pedro.

El agente fiscal Rusbell Benítez, titular de la Unidad Fiscal 3 de la Fiscalía Zonal de San Estanislao, imputó por el hecho punible de homicidio doloso a María Angélica Rolón Oliveira, de 33 años, quien es señalada como la presunta autora material de la muerte de su pareja, César López Villalba, de 28 años.

De acuerdo con las investigaciones e intervenciones realizadas por los efectivos policiales, el crimen se desencadenó entre la tarde y la noche del sábado último en la vivienda que la pareja compartía en la colonia Jejuí, en el distrito de Liberación. Vecinos de la zona señalaron que ambos consumían bebidas alcohólicas con frecuencia y sostenían discusiones de manera recurrente.

Sin embargo, en esta ocasión el altercado derivó en agresiones físicas. Durante la riña, la mujer presuntamente tomó un cuchillo de mesa para amenazar a César López. Aunque el hombre intentó huir hacia la parte posterior de la propiedad, fue alcanzado por su agresora y, tras perder el equilibrio, recibió una estocada certera a la altura del tórax.

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Muerte casi instantánea y detención

La lesión producida en el pecho le causó la muerte de forma prácticamente instantánea a López Villalba. Tras la llegada de las autoridades, Rolón Oliveira fue arrestada y sometida al alcotest, que arrojó resultado positivo.

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Luego de haber sido recluida en la comisaría de Santaní, quedó a disposición de la Fiscalía para enfrentar los cargos en el marco del proceso penal.

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